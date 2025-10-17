خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

2025-10-17 22:14
49
بلال الموسوي - مراسل

92 مقالاً

جدّد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حسين النمر، التأكيد على أنّ "خيار المقاومة لا رجعة عنه"، مؤكدًا أنّه "الضمانة الوحيدة للأمن والكرامة في مواجهة العدو المغتصب"، ومشدّدًا على أنّ "المقاومة وسلاحها خط أحمر، ولن يتم التنازل عنه تحت أيّ ذريعة".

جاء كلام النمر خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وعوائل الشهداء في مركز الإمام الخميني الثقافي في مدينة بعلبك، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه السيد هاشم صفي الدين، وشهداء حي العسيرة وحي النبي أنعام وحي الشيخ حبيب وسائر الشهداء، وذلك بحضور فعاليات دينية واجتماعية وحشد من الأهالي من مختلف المناطق.

وأشار النمر إلى أنّ "الارتباط بوصية الشهداء يُحتِّم على المجتمع الثبات في نهج المقاومة"، مبيّنًا أنّ "التخلّي عنها هو خيانة لدماء الشهداء وقيم المجتمع"، ومؤكّدًا أنّ "الحفاظ على سلاح المقاومة هو حفاظ على وصية الشهداء وجراحهم".

وفي الشأن الانتخابي، حذّر النمر من "بعض اللوائح التي تسعى إلى مشروع نزع سلاح المقاومة أو تقويض مشروعها السياسي والاجتماعي"، جازمًا بأنّ "من ينضم إليها ليس من أبناء المجتمع المقاوم"، قائلًا: "إنّ صوت مجتمع المقاومة سيكون بمثابة رصاصة في وجه كل من يُهدِّد وجوده وحقوقه". 

وفيما دعا إلى "رفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة"، شدّد على أنّ "الحضور الشعبي هو الرد الطبيعي على محاولات إضعاف المقاومة أو تفكيكها".

ورأى النمر أنّ "المرحلة الراهنة تتطلّب مبادرات شعبية ومواكبة جماعية"، موضحًا أنّ "التعاون والتكاتف هما مظهر قوة ومبدأ ديني وإنساني أصيل".

وقال: "حزب الله كان وما زال من الناس وإلى الناس، يواصل عمله الخدمي والاجتماعي إلى جانب دوره المقاوم"، لافتًا الانتباه إلى "التحدّيات الاقتصادية والخدمية التي تواجه المنطقة". كما دعا إلى "تَضافُر الجهود والتكافل الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وخلق فرص عمل تسهم في التخفيف من الأزمة".

وختم النمر كلمته بالتشديد على "الجاهزية والصبر الاستراتيجي في مواجهة العدو"، مشيدًا بـ"روح الصمود والتضحية لدى المجاهدين وعوائل الشهداء والجرحى"، ومؤكدًا أنّ "المقاومة ستقاتل بكل قوة، ولن تتراجع عن خيارها مهما طال الزمن".

السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله حسين النمر سيد شهداء الأمة إنا على العهد
