خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي حزام الأسد لـ "العهد": نتائج طوفان الأقصى ستُلقي بظلالها في تسريعِ إسقاط كيان العدو

تكنولوجيا

تكنولوجيا

"أوبن إيه آي" تطور شرائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي

2025-10-17 23:08
21

أعلنت "أوبن إيه آي" نيتها التعاون مع شركة "برودكوم" (Broadcom) لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بدءًا من النصف الثاني للعام المقبل، وفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز".

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة "أوبن إيه آي" لبناء منظومة شرائح خاصة بها لتقليل اعتمادها على شركات مثل "إنفيديا" (NVIDIA) و"إيه إم دي" (AMD) اللتين تهيمنان حاليًا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد وقّعت بالفعل اتفاقات مع هاتين الشركتين لتزويدها بشرائح متقدمة لبناء مراكز بيانات ضخمة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

تشير التقارير إلى أن مراكز البيانات التي تبنيها "أوبن إيه آي" باستخدام شرائح "إنفيديا" و"إيه إم دي" قادرة على استهلاك ما يصل إلى 16 غيغاواط من الطاقة. ومع دخول شرائح "برودكوم" الجديدة في الخدمة، تخطط الشركة لإنشاء مركز بيانات إضافي بطاقة 10 غيغاواط، ليرتفع إجمالي استهلاكها إلى 26 غيغاواط، وهو رقم يوازي استهلاك بعض الدول المتوسطة الحجم من الكهرباء.

تأتي هذه التطورات ضمن خطة «ستارغيت» (Stargate) التي أطلقتها "أوبن إيه آي" بهدف بناء جيل جديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة، قادرة على دعم النماذج اللغوية المستقبلية ذات القدرات الأعلى تعقيدًا. وتؤكد الشركة أن التعاون مع "برودكوم" سيسهم في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وقال المدير التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان، في بيان الإعلان عن التعاون: «هذه الخطوة ليست مجرد توسّع في قدراتنا، بل هي استثمار في البنية التحتية التي ستدفع جميع شركات الذكاء الاصطناعي إلى الأمام».

وتتَّسق هذه الخطوة مع التوجهات العامة للشركة خلال السنوات الأخيرة، إذ تسعى لبناء مجموعة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في عدد من المناطق داخل الولايات المتحدة وخارجها، وذلك ضمن خطة "ستارغيت" الشهيرة للذكاء الاصطناعي.

ويشار إلى أنه على عكس "إنفيديا" و"إيه إم دي"، لم تضخ "برودكوم" استثمارًا ماليًا مباشرًا أو على شكل أسهم داخل "أوبن إيه آي"، إذ يقتصر التعاون على تطوير وتصنيع الشرائح ضمن اتفاق تقني طويل الأمد.

وتسيطر "إنفيديا" في الوقت الحالي على قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد عليها عدة شركات وتقنيات بارزة مثل "شات جي بي تي"، وذلك وسط محاولات الشركات الأخرى منافستها.

وتضم قائمة منافسي "إنفيديا" شركات مثل "غوغل" و"أمازون"، فضلًا عن مصنعي الشرائح الآخرين مثل "إيه إم دي" وبعض الشركات الناشئة.

ويذكر بأن "غوغل" أيضًا قررت التعاون مع "برودكوم" لبناء شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك في خطوة للاستقلال عن مصنعي الشرائح التقليديين.

الكلمات المفتاحية
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
إقرأ المزيد
المزيد
"أوبن إيه آي" تطور شرائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا منذ ساعة
انتهاء دعم ويندوز 10 يضع ملايين الأجهزة والشركات في خطر أمني
انتهاء دعم ويندوز 10 يضع ملايين الأجهزة والشركات في خطر أمني
تكنولوجيا منذ 3 أيام
44 وظيفة مهدّدة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي
44 وظيفة مهدّدة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا منذ 3 أيام
خطة أميركا للذكاء الاصطناعي: سباق الهيمنة العالمي… والعرب غائبون عن خط الانطلاق
خطة أميركا للذكاء الاصطناعي: سباق الهيمنة العالمي… والعرب غائبون عن خط الانطلاق
تكنولوجيا منذ 4 أيام
مقالات مرتبطة
"أوبن إيه آي" تطور شرائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا منذ ساعة
تجربة علمية تهزّ أمن الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية: 800 دولار لكشف أسرار العالم!
تجربة علمية تهزّ أمن الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية: 800 دولار لكشف أسرار العالم!
مقالات مختارة منذ 16 ساعة
انتهاء دعم ويندوز 10 يضع ملايين الأجهزة والشركات في خطر أمني
انتهاء دعم ويندوز 10 يضع ملايين الأجهزة والشركات في خطر أمني
تكنولوجيا منذ 3 أيام
44 وظيفة مهدّدة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي
44 وظيفة مهدّدة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة