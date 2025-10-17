خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

مقرّر للأمم المتحدة: استهداف
لبنان

مقرّر للأمم المتحدة: استهداف "إسرائيل" لسيارات في لبنان قد يشكل "جريمة حرب"

2025-10-17 23:16
33

حذّر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبول - بنز، من أنّ الضربات "الإسرائيلية" التي استهدفت سيارات في لبنان بعد إعلان وقف إطلاق النار، "قد تُعدّ جريمة حرب".

وقال تيدبول - بنز في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الجمعة 17/10/2025، إنّه "في ظلّ عدم توفر أدلة مقنعة على أن هذه الأهداف المدنية لها استخدامات عسكرية، فإن هذه الضربات غير قانونية"، مضيفًا أنّ "عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات تبدو، برأيي، جرائم حرب".

كذلك، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن جيش العدوّ "الإسرائيلي" سلّط أشعة ليزر على دورية تابعة لقوات اليونيفيل يوم الأربعاء الماضي، داعيًا في الوقت نفسه جيش العدوّ إلى التوقف عن تدخلاته في عمل البعثة الدولية.

ويواصل العدو الصهيوني انتهاكه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، وضمنًا للقرار الدولي رقم 1701.

وشنّ العدو، اليوم الجمعة، غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في ‫منطقة الطبالة – خربة سلم.

وكان العدو الصهيوني قد نفذ مساء أمس الخميس سلسلة من الاعتداءات على عدد من المناطق، بينها بلدتي أنصار وسينيه في جنوب لبنان، كما اعتدى على بلدة شمسطار. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء شهيد وسقوط ستة جرحى، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

وفي حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، ولغاية صباح الخامس عشر من هذا الشهر، بلغ عدد الخروقات البرية ألفين ومئة واثني عشر (2112) خرقًا، والخروقات الجوية ألفين وستمئة وثلاثة وثمانين (2683) خرقًا، فيما سُجّل مئة وسبعة وخمسون (157) خرقًا بحريًا؛ أي ما مجموعه أربعة آلاف وتسعمئة واثنان وخمسون (4952) خرقًا واعتداء.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الأمم المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
مقرّر للأمم المتحدة: استهداف
مقرّر للأمم المتحدة: استهداف "إسرائيل" لسيارات في لبنان قد يشكل "جريمة حرب"
لبنان منذ ساعة
تحرّك تحذيري لروابط القطاع العام بوجه تجاهل الحكومة.. لتحديد مهل واضحة لتصحيح الأجور 
تحرّك تحذيري لروابط القطاع العام بوجه تجاهل الحكومة.. لتحديد مهل واضحة لتصحيح الأجور 
لبنان منذ ساعتين
النمر: الارتباط بوصية الشهداء يُحتِّم على المجتمع الثبات في نهج المقاومة
النمر: الارتباط بوصية الشهداء يُحتِّم على المجتمع الثبات في نهج المقاومة
لبنان منذ ساعتين
العدو الصهيوني يستهدف سيارة في خربة سلم ورشقات نارية على بلدات عدة جنوبًا
العدو الصهيوني يستهدف سيارة في خربة سلم ورشقات نارية على بلدات عدة جنوبًا
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
مقرّر للأمم المتحدة: استهداف
مقرّر للأمم المتحدة: استهداف "إسرائيل" لسيارات في لبنان قد يشكل "جريمة حرب"
لبنان منذ ساعة
حزام الأسد لـ
حزام الأسد لـ "العهد": نتائج طوفان الأقصى ستُلقي بظلالها في تسريعِ إسقاط كيان العدو
خاص العهد منذ ساعة
تأهل تاريخي لناشئات لبنان إلى نهائيات كأس آسيا 2026
تأهل تاريخي لناشئات لبنان إلى نهائيات كأس آسيا 2026
رياضة منذ ساعة
تحرّك تحذيري لروابط القطاع العام بوجه تجاهل الحكومة.. لتحديد مهل واضحة لتصحيح الأجور 
تحرّك تحذيري لروابط القطاع العام بوجه تجاهل الحكومة.. لتحديد مهل واضحة لتصحيح الأجور 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة