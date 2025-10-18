خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي تطبيع مباشر على الهواء: "مستر حمادة" يحنّ إلى الماضي

إيران

إيران تُعلن انتهاء مفعول القرار 2231 وتندّد بأي عقوبات جديدة: غير قانونية وغير ملزمة
إيران

إيران تُعلن انتهاء مفعول القرار 2231 وتندّد بأي عقوبات جديدة: غير قانونية وغير ملزمة

2025-10-18 07:31
78

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الفترة الزمنية المحدّدة للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم السبت (18 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، مشددةً على أنّ "إعادة فرض العقوبات على طهران يُعدّ غير قانوني".

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ إيران "تلتزم بمسار الدبلوماسية مع الإصرار على حقوقها المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية"، مؤكدةً على "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي"، ومنددةً في الوقت نفسه بـ"تقاعس مجلس الأمن عن إدانة العدوان العسكري الذي استهدف إيران".

وأشار البيان إلى أنّ "الهجمات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية، في خضم المفاوضات الجارية مع واشنطن، شكّلت خيانة جسيمة للدبلوماسية"، لافتًا إلى أنّ تلك الاعتداءات "أدّت إلى تعطيل مسار التعاون المعتاد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي خطوة دبلوماسية، أعلنت إيران أنّها بالتعاون مع روسيا والصين ستوجّه اليوم السبت رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتأكيد انتهاء القرار 2231 ونهاية العقوبات، معتبرةً أنّ العقوبات الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) "غير قانونية وغير ملزمة".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي عبر منصة "إكس" إنّ أكثر من 120 دولة، خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، أعلنت دعمها لموقف إيران ورفضها إعادة فرض العقوبات، مشددًا على أنّ طهران ستظل ملتزمة بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني مجلس الامن
إقرأ المزيد
المزيد
حربا غزة وأوكرانيا والتعاون الروسي – الإيراني محط اهتمام الصحف الإيرانية
حربا غزة وأوكرانيا والتعاون الروسي – الإيراني محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعتين
إيران تُعلن انتهاء مفعول القرار 2231 وتندّد بأي عقوبات جديدة: غير قانونية وغير ملزمة
إيران تُعلن انتهاء مفعول القرار 2231 وتندّد بأي عقوبات جديدة: غير قانونية وغير ملزمة
إيران منذ 5 ساعات
عراقتشي عشية انتهاء مدّة القرار 2231: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض
عراقتشي عشية انتهاء مدّة القرار 2231: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض
إيران منذ 14 ساعة
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
إيران تُعلن انتهاء مفعول القرار 2231 وتندّد بأي عقوبات جديدة: غير قانونية وغير ملزمة
إيران تُعلن انتهاء مفعول القرار 2231 وتندّد بأي عقوبات جديدة: غير قانونية وغير ملزمة
إيران منذ 5 ساعات
عراقتشي عشية انتهاء مدّة القرار 2231: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض
عراقتشي عشية انتهاء مدّة القرار 2231: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض
إيران منذ 14 ساعة
لاريجاني يلتقي بوتين في موسكو ويسلّمه رسالة من الإمام الخامنئي
لاريجاني يلتقي بوتين في موسكو ويسلّمه رسالة من الإمام الخامنئي
إيران منذ يوم
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر "الوحدة والاستقامة"
كلام الأمين منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة