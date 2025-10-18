اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالتطورات الإقليمية المتزايدة التي تتجه الى التعقيد، ابتداءً من الأوضاع غزة، ومرورًا بتعقيدات حرب أوكرانيا، وصولًا إلى التعاون الروسي الإيراني في تحدي الأحادية القطبية الأميركية.

الحلقة المفرغة لحلف شمال الأطلسي في حرب أوكرانيا

وكتبت صحيفة "رسالت" أنّ الحرب في أوكرانيا، التي كان من المفترض أن تنتهي خلال 24 ساعة وفقًا لتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، تحوّلت إلى حرب طويلة الأمد ومعقّدة ومتعددة الأبعاد. هذه الحرب، بحسب الصحيفة، لم تترك آثارها على الميدان العسكري فحسب، بل امتد تأثيرها إلى الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية والنفسية للدول المنخرطة فيها، لتشكل مشهدًا من الجمود الاستراتيجي بين الغرب وروسيا.

وأوضحت الصحيفة أنّ التزام الغرب بالدعم غير المحدود لكييف يقابله إصرار روسي محسوب، ما وضع قادة الناتو في مأزق استراتيجي وتكتيكي. وأشارت إلى أنّ التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأميركي خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، التي حذّر فيها موسكو من "التكاليف الباهظة إذا استمرت الحرب"، جاءت كمحاولة لرفع معنويات التحالف، لكنها لم تحمل جديدًا بالنسبة لموسكو التي اعتادت على العقوبات والضغوط.

ولفتت "رسالت" إلى أنّ الدعم العسكري الغربي، مثل إعلان ألمانيا تقديم حزمة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار تشمل صواريخ "باتريوت" وأنظمة رادار وذخائر موجهة بدقة، يُعبّر عن إصرار الغرب على الرهان على التفوق العسكري لترجيح كفة كييف، رغم أنّ هذه المساعدات تبدو أشبه بتعويض عن الخسائر أكثر من كونها وسيلة لتحقيق نصر حاسم.

وأضافت الصحيفة أنّ الأزمة الحقيقية التي يواجهها الغرب لا تتعلق بالقدرات الروسية، بل بجمود الإرادة السياسية لدى حلفائه. فروسيا، التي صمدت أمام العقوبات الغربية، أعادت هيكلة اقتصادها ووجّهت تجارتها شرقًا وجنوبًا، في حين يُنفق حلف الناتو موارد ضخمة في حرب استنزاف لا أفق لنهايتها.

واعتبرت الصحيفة أنّ المأزق يتعمق مع صعود دونالد ترامب، الذي يتبنّى مقاربة مختلفة تجاه الناتو وروسيا، إذ يطالب بتقليص التزامات الولايات المتحدة الخارجية، ما يربك وحدة الحلف. وختمت بالقول إنّ الحرب الأوكرانية أصبحت "حلقة مفرغة"، إذ يواصل الغرب ضخّ الأسلحة والعقوبات دون تحقيق أهدافه، فيما تواصل روسيا القتال مستندة إلى قدراتها الذاتية واستراتيجيتها الإقليمية.

إيران وروسيا: التقاء فاعلين مستقلين في نظام دولي متحوّل

أما صحيفة "همشهري"، فقد تناولت التقارب الإيراني – الروسي في ظل ما وصفته بـ"الضغوط الغربية المتزايدة على البلدين"، مشيرة إلى أنّ كلا الطرفين يواجه عقوبات وهيمنة اقتصادية غربية منذ أعوام، ما جعلهما يسعيان إلى بناء نظام دولي متعدد الأقطاب.

وقالت الصحيفة إنّ العقوبات الأميركية والأوروبية دفعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى وأعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ عام 2014، في محاولة لتقليل آثار العزلة الغربية. أما إيران، فقد انضمت كمراقب إلى هذا الاتحاد في عام 2019، ووقّعت اتفاقية تجارة حرّة معه العام الماضي، وهو ما وفّر أرضية اقتصادية مشتركة بين البلدين لتوسيع التعاون بعيدًا عن ضغوط الدولار.

وأشارت "همشهري" إلى أنّ هذا التقارب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى التعاون السياسي والعسكري والثقافي، مؤكدة أنّ استكمال ممرات التجارة والعبور وتوسيع تصدير التكنولوجيا الإيرانية إلى القوقاز وآسيا الوسطى يعزّز من قدرة البلدين على مقاومة العقوبات الغربية.

غزة وخصائص الحرب الجديدة

بدورها، رأت صحيفة "وطن أمروز" أنّ ما سمّته "مسرحية ترامب للسلام في شرم الشيخ" جاءت في سياق الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من الحرب على غزة. واعتبرت الصحيفة أنّ تصريحات تل أبيب عن نيتها "احتلال القطاع والقضاء على حماس" تحولت إلى "حبر على ورق"، بعدما واجه جيش الاحتلال مأزقًا عسكريًا ومعنويًا كبيرًا.

وأضافت أنّ الولايات المتحدة والنظام الصهيوني حاولا مرارًا التغطية على فشل خططهما في غزة عبر طرح مبادرات سياسية جديدة "لتجميل نتائج الحرب"، لكن الواقع الميداني يؤكد عجزهما عن تحقيق أيّ من الأهداف المعلنة.

ورغم حجم الدمار الكبير وسقوط عشرات آلاف الشهداء، رأت "وطن أمروز" أنّ الكيان الصهيوني لم يخرج منتصرًا من "معركة القرن"، معتبرة أنّ الحرب على غزة تجاوزت بعدها المحلي لتتحول إلى "صراع عالمي جديد" شاركت فيه قوى دولية وإقليمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وختمت الصحيفة بالقول إنّ "حرب غزة هي نموذج لحروب المستقبل، حيث تتداخل فيها الجبهات العسكرية والإعلامية والاقتصادية، وتتحول فيها المعارك المحلية إلى قضايا عالمية تمسّ النظام الدولي بأكمله".

