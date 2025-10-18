خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
مجزرة "إسرائيلية" في حيّ الزيتون بغزة.. وخروقات وقف إطلاق النار مستمرة

2025-10-18 11:43
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"  مجزرة مروّعة تكشّفت فصولها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وقال الدفاع المدني في غزّة إنّ جيش الاحتلال استهدف حافلة صغيرة تعود لعائلة أبو شعبان في أطراف حيّ الزيتون، وقتل جميع أفراد العائلة الـ11.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار تجاه مجموعة من الصيادين قبالة شاطئ بحر مدينة غزّة.

وأُصيبت امرأة بنيران مُسيّرة "إسرائيلية" في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"  النار شرق مخيم المغازي وبلدة المصدر وسط القطاع، وشرق حيّ الشجاعية بمدينة غزّة.

وتواصل مُسيّرات "إسرائيلية" التحليق بشكل مكثف في أجواء القطاع، مع استمرار القصف المدفعي على عدة مناطق.

وبحسب وزارة الصحة في غزّة، فإن حصيلة العدوان "الإسرائيلي"  ارتفعت إلى 67967 شهيدًا و170179 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

