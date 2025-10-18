أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت (18 تشرين الأول/2025)، بأن أكثر من 8 آلاف معلم لديها على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم واستئناف تعليمهم في قطاع غزّة.

ولفتت "الأونروا" إلى أنها "أكبر منظمة إنسانية في غزّة"، مشددةً على وجوب "السماح لها بالقيام بعملها من دون عوائق".

كما أشارت الوكالة إلى أنّ الأطفال في غزّة، لم يتمكّنوا من الذهاب إلى المدارس لفترة طويلة جدًا.

وأكدت "الأونروا"، أمس الجمعة، أنّ جميع الأراضي الزراعية في قطاع غزّة تقريبًا، "مدمّرة أو يتعذّر الوصول إليها"، نتيجة حرب الإبادة التي استمرّت لعامين في القطاع، موضحةً أنّ العائلات التي كانت تعتمد على الزراعة كمصدر رزق، أصبحت بلا دخل، بسبب تدمير أراضيها أو تعذّر الوصول إليها.

الكلمات المفتاحية