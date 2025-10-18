خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الصليب الأحمر الدولي تسلّم 15 جثمانًا فلسطينيًا في غزة
2025-10-18 15:18
نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) اليوم السبت رفات شهداء فلسطينيين إلى السلطات الصحية في غزة.

وقد سهّلت اللجنة الدولية إعادة الرفات البشري بصفتها وسيطًا محايدًا، بناءً على طلب الطرفين وبموافقتهما. ويبدأ دور اللجنة الدولية فقط عندما يستلم موظفوها الرفات.

وقد أكدت السلطات الصحية المحلية في غزة أن عدد الجثامين الذين تم استلامهم اليوم هو 15 جثمانًا، ليرتفع العدد إلى 135 منذ بدء تبادل الجثامين مع الجانب "الإسرائيلي".

وتتخذ فرق اللجنة الدولية تدابير لضمان التعامل مع الجثامين باحترام، بما في ذلك توفير أكياس للجثث ومركبات مزوّدة بمبرّدات ونشر موظفين إضافيين لتسهيل سير هذه العملية.

وتتولى السلطات الصحية والطب الشرعي المحلية مسؤولية تحديد هوية الرفات، وتقدم اللجنة الدولية التوجيه الفني عند الضرورة.

وأمس،أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تسلم جثمان أحد الأسرى في غزة، قائلا إنه نُقل إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويته، ليرتفع إجمالي عدد الجثامين الإسرائيلية المستلمة إلى 11 من أصل 28.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الشهداء قطاع غزة
