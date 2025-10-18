أكّد وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أنّ "ما يتعّرض له لبنان من عدوان ممنهج يتمثّل بالاغتيالات وحجز الأسرى واستهداف الممتلكات والأطفال والعائلات، هو سلوك يعكس همجية العدو، وعدم احترامه لأيّ دبلوماسية أو اتفاقيات ومعاهدات دولية".

جاء كلام ناصر الدين خلال حفل نظّمته بلدية الهرمل، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أحد أعضائها السابقين، مدير الرعاية الصحية في البقاع بلال حسن قطايا، وذلك في مجمّع سيد الشهداء (ع) في مقر البلدية، بحضور عوائل الشهداء، علماء دين، فعاليات بلدية واختيارية وصحية واجتماعية وحشد من الأهالي.

وشدّد ناصر الدين على "ضرورة الالتزام بالبيان الوزاري الذي تأسّست عليه الحكومة، ولا سيّما بنوده المتعلّقة باحترام سيادة لبنان، وإعادة الإعمار، وصَوْن دماء الشهداء الذين رَوُوا أرض الوطن بدمائهم الطاهرة".

وأعلن ناصر الدين عن "إطلاق عدد من المشاريع الصحية في منطقة الهرمل، تشمل رفع سقوف تغطية مستشفيات المنطقة بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي، وتزويد "مستشفى الهرمل الحكومي" بجهاز رنين مغناطيسي خلال الشهرَين المقبلين"، مشيرًا إلى "مساهمة من الحكومة بقيمة تفوق نصف مليون دولار لدعم المستشفى، بما يتيح تعزيز خدماته وتوسيع قدرته الاستيعابية، ولا سيّما في ظل موجة النزوح الأخيرة التي طالت نحو 40 ألف لبناني عادوا من سورية من دون أيّ تغطية أو ضمان صحي".



كما تحدّث عن "القِيَم الإنسانية والوطنية التي جسّدها الشهيد بلال قطايا في حياته العامة"، مشيدًا بـ"سيرته الطيبة وجهوده في خدمة الناس والمجتمع"، ومؤكّدًا أنّ "الشهداء هم عنوان التضحية والعزّة، وبفضل دمائهم تُصان الأوطان وتُحفظ كرامة الشعوب".

وكانت كلمة لرئيس بلدية الهرمل، علي طه، تناول فيها السيرة الإنسانية والخدماتية للشهيد قطايا، ودوره في العمل البلدي والصحي.

كما ألقى نجل الشهيد، الطفل علي قطايا، كلمة العائلة، أكّد فيها الاستمرار على نهج والده في القِيَم الأخلاقية والإنسانية والجهادية.

