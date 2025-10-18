عقد وزير الصحة، ركان ناصر الدين، مؤتمرًا صحافيًا بشأن نتائج الفحوصات التي أُجريت لعينات من مياه شركة "تنورين"، شرح خلاله للرأي العام المسار التقني والصحي الذي أحاط بالمسألة، فأكّد أنّ قرار الإيقاف المؤقت للعمل بالتعبئة بالشركة جاء نتيجةً للفحوصات التي أجرتها الوزارة في مختبرات معتمَدة على عينات من مياه الشركة أظهرت وجود بكتيريا فيها، معلنًا عن "السماح لـ"تنورين" بإعادة التعبئة والإنتاج بناءً على نتائح الفحوصات الإضافية التي أثبتت خُلوّ المعمل والعينات الإضافية من البكتيريا، والتزام الشركة بالإرشادات وتَعهُّدها بالإنتاج ضمن الأصول الفنية والإدارية" للوزارة.

وأوضح ناصر الدين، في مؤتمره الذي عقده في مقر الوزارة، السبت 18 تشرين أول/أكتوبر 2025، أنّه بعد تَبلُّغه بخصوص التلوّث في مياه "تنورين"، تمَّ "جمع 5 عيّنات من الأسواق اللبنانية وإرسالها إلى مختبر "مستشفى الشهيد رفيق الحريري"، مشيرًا إلى أنّ "ثلاثةً من العينات أظهر نوعًا من البكتيريا، وهذا إجراء أوّلي".

وقال: "قمنا بإجراء أكبر وذهب فريق التَرصُّد الاستقصائي إلى المعمل وجمع 11 عينة بتاريخ 8 تشرين أول وأرسلها إلى مختبرَيْن معتمدَيْن، وتَبيَّن وجود بكتيريا في فحوصات أحد المختبرَيْن وهو مختبر "مستشفى ضهر الباشق"".

وبيّن أنّ "القانون اللبناني يقول بوقف العمل بالتعبئة في المعمل"، مضيفًا: "على هذا الأساس، قامت وزارة الصحة بالإجراء بحسب القانون، لأنّه لدينا عينات فيها بكتيريا ويقتضي الأمر اتخاذ قرار بإيقاف مُؤقَّت وبعدها نتوسَّع في التحقيق ونأخذ عينات إضافية ونكشف على المعمل، وعلى أساسه نبني القرار النهائي".

وتابع قوله: "تواصلنا مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لأنّني كنت مسافرًا وشَرحتُ له أنّه إجراء احترازي وتقني ويحمي فاستجاب، وكل التحية له".

وواصل قائلًا: "طلبنا من الفريق أخذ عينات إضافية، وفعليًا قاموا بذلك، حيث أخذوا 6 عينات تَوزَّعت على مختبرات أساسية، منها مختبر "الجامعة الأميركية" (في بيروت)، وتَوسَّع الفريق فتضمَّن أشخاصًا من الهندسة الصحية ومصلحة الصحة في الشمال ومراقبين صحيين وفريقًا من التَرصُّد الاستقصائي".

وإذ أكّد وزير الصحة أنّ "العينات الإضافية التي أُخذت من السوق تبيّن أنّها كلها سليمة"، قال: "أعلنّا عن ذلك ببيان واضح، أخذنا عينات من النبع والخزان وكان الفريق التقني على مستوى عالٍ من التعاون، والشركة مباشرة عملت على الملاحظات التقنية".

وأضاف: "بعد الأخذ بالملاحظات التقنية والعينات الإضافية التي أخذناها من المعمل تَبيَّن أنّها سليمة، والمعمل قام بالإجراءات التقنية المقترَحة، ومباشرة تمَّ الكشف من فريق الهندسة الصحية للتأكّد من عمل المصنع".

وأردف ناصر الدين قوله: "بناءً على نتائح الفحوصات الإضافية التي أثبتت خُلوّ المعمل والعينات الإضافية من البكتيريا والتزام الشركة بالإرشادات وتَعهُّدها بالإنتاج ضمن الأصول الفنية والإدارية لوزارة الصحة، نعلن اليوم عن السماح لشركة "تنورين" بإعادة التعبئة والإنتاج".

وقال: "لدينا مديرية الوقاية وبرنامج التَرصُّد الوبائي، ولذلك في إطار الأمن الصحي نرصد إشارات وبائية معينة وتقنيًا يتحرَّك الفريق على أساسها. لدينا فريق تَرصُّد استقصائي يتابع حالات معينة، وخلال عام 2025 بكادر متواضع بسيط قام بـ305 مهمات وفي المياه لوحدها قام بـ70 مهمّة".

وفيما نبّه وزير الصحة إلى أنّ "التراشق الاعلامي والاتهامات التي حدثت إشارة سلبية لا تَنِمُّ على أنّنا كلبنانيين نعرف كيف نتعامل مع بعض"، شدّد على أنّ "الخيار الصحيح هو الانتماء إلى الوطن، وهذه الوزارة لكل الوطن".

