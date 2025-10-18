قال الوزير السابق؛ الدكتور مصطفى بيرم: "عندما نتمسك بالمقاومة من أجل الدفاع عن البلد؛ لأننا الوحيدون الذين نقف أمام مشروع التغوّل والإجرام العالمي، والإبادة التي تحصل على مرأى من العالم، عبر قتل الأطفال والنساء والحجر والبشر، وسط سكوت مدوٍّ"، وأضاف: "نحن انبرينا لنكون هذا الصوت الذي يقف أمام هذا المشروع الذي يريد أن يستأصلنا أو يمنّ علينا ببقاء ذليل لا طعم له في الحياة". وتابع: "نقول للأعداء الذين نجحوا في قتل الجسد، إن السيد حسن نصر الله الشهيد سيكون أقوى من السيد حسن نصر الله الجسد".

كلام بيرم جاء خلال رعايته الحفل التكريمي السنوي الذي أقامه حزب الله، للطلاب الناجحين وخريجي المعاهد والجامعات وحملة الماجستير والدكتوراة في بلدية الوردانية، وحضره إمام البلدة؛ الشيخ يوسف عباس، رئيس بلدية الوردانية؛ علي بيرم، ومختارا الوردانية؛ سعيد عباس الحاج وحسن محمد، الرئيس السابق للبلدية؛ المحامي حكمت الحاج، وهيئات تعليمية، وممثلون عن الأحزاب، وعائلات وأندية وجمعيات، وجمع من الأهالي.

وحيّا بيرم الحضور والخريجين، وقال: "إننا نحتفل بتخرج ثلَّة من الخريجين والخريجات الذين يعطون نموذجًا عن العزم والإرادة وتحدي الصعوبات، وعن إثبات قدرتنا على تحويل الأزمة إلى فرصة، وعن إرادتنا التي لا تُكسر، والتي هي سر وجودنا وصمودنا وقوتنا".

وأضاف بيرم: "الآن يبدأ التحدي، فنحن ننتمي إلى مدرسة إيمانية حضارية، تعلن أنْ لا حدود ولا سقف للعلم"، وتابع: "علينا أن نقوم بواجبنا على كل المستويات، العلمية والاقتصادية والاجتماعية ومتابعة التطوارات وصناعة الوطن المقتدر. ونبدأ بلبنان، بالمواطنية الصالحة وبالدولة المقتدرة، وبالجيش الذي يستطيع أن يدافع عن بلده، وإلى تلك المرحلة نحن نمتلك العديد من أوراق القوة، وأولها وأهمها ثقافة المقاومة، والتي هي من النهضة، وتدل على أصل الوجود الإنساني وكرامته".

بعدها سلم الوزير بيرم والشيخ عباس ورئيس البلدية الشهادات للطلاب المكرمين، وقد تخلل الاحتفال باقة من الأناشيد الوطنية للمنشد إسماعيل عباس وفرقته.

