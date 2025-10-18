خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

قليلة البقاعية تُحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد حسن علي النمر 
لبنان

قليلة البقاعية تُحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد حسن علي النمر 

2025-10-18 21:04
46
بلال الموسوي - مراسل

94 مقالاً

 

أحيا حزب الله وأهالي بلدة قليلة البقاعية والجوار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد المفقود الأثر؛ حسن علي صبحي النمر (أسد الله)، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، بحضور فعاليات اجتماعية، وحزبية، وبلدية، واختيارية، إلى جانب عوائل الشهداء، ولفيف من العلماء والأهالي.

افتتح الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها عرضٌ لوصية الشهيد التي جسّدت روحه الإيمانية والتزامه بخيار المقاومة حتى الشهادة.

ثم ألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ السيد فيصل شكر، كلمةً نوّه فيها بمسيرة الشهيد النمر، مؤكداً أن تضحيات الشهداء هي التي تصنع النصر وتحمي الوطن وتكرّس معادلة الردع مع العدو.

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد.

