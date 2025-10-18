أُصيب ثلاثة من جنود الاحتلال الصهيوني، في حصيلة أولية، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال في مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

ووفقًا لشهود عيان، فقد فجّرت المقاومة الفلسطينية العبوة بشكل مباشر لدى مرور القوة في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود.

وعقب التفجير، هرعت تعزيزات صهيونية عسكرية كبيرة إلى المكان، فيما استقدمت قوات الاحتلال مروحية إلى حاجز تياسير القريب من المدينة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ووقع 73 عملًا مقاومًا نوعيًا وشعبيًا. وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أنّه خلال الفترة ما بين 10-10-2025 حتى 16-10-2025، شهدت الضفة أعمال مقاومة شملت تفجير عبوات ناسفة ومواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وعقب العملية، قالت حماس، في بيان: "إن المقاومة في الضفة الغربية لن تنكسر أو تخمد رغم كل محاولات الاحتلال الرامية إلى تحييدها عبر القمع والاعتقالات والإجراءات الأمنية ونشر الحواجز".

