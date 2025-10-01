خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

ندوة حول فكر القادة الشهداء في طاريا
لبنان

ندوة حول فكر القادة الشهداء في طاريا

2025-10-18 21:45
أبو حمدان: قادتنا رسموا مساراً إستراتيجياً يخرج الأمة من حالة الانكسار إلى مفهوم أسمى للنصر
بلال الموسوي - مراسل

في أجواء إحياء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض) والسيد الشهيد الهاشمي (رض) وجميع شهداء معركة «أولي البأس»، نظمت جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية — مركز طاريا ندوة فكرية في مقرها في بلدة طاريا، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب رامي أبو حمدان، وعميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ الأستاذ ماهر الدنا، إلى جانب فعاليات اجتماعية وثقافية محلية.

افتتح النائب رامي أبو حمدان كلمته بالتأكيد على أن فكر القادة الشهداء قدّم تصوّراً مختلفاً لمفهوم النصر، لا يقتصر على المواجهة العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل صناعة الوعي والتحرر الفكري والاجتماعي. وقال أبو حمدان: «المقاومة ليست مجرد آلية قتالية، بل هي بيئة مجتمع كامل عابر للطوائف والعناوين. العدو يحاول تحويل كل حالة قوة إلى إحباط في البيئة العامة، فيما قادتنا رسموا مساراً إستراتيجياً يخرج الأمة من حالة الانكسار إلى مفهوم أسمى للنصر».

وبيَّن النائب أبو حمدان، أن القادة في مسيرة المقاومة أعادوا تعريف النصر عبر بناء وعيٍ جماعي يُمهِّد للتحرر ثم يَتلوه الانتصار المادي، مستشهداً بتصورات فكرية تقول، إن «المعركة الأولى هي معركة الوعي والمفاهيم والإيمان»، وأن الانتصار المادي يأتي لاحقاً ضمن هذا السياق.

ولفت أبو حمدان إلى أن ما يُعدّ انتصارات تكتيكية إنما هو جزء من مخطط أوسع، مشيراً إلى دور الشهيد الأقدس (رض) في زرع الوعي لدى البيئات المستضعفة، وتحويل المستحيل إلى ممكن عبر تثبيت مفهوم الاستقلال والتحرر من العبودية والظلم والاستكبار. وختم قائلاً، إن نهضة القائد الشهيد كانت على مستوى الأمة بأسرها، وإن المقاومة صارت «نهج حياة»، والأهداف باتت تستحق التضحية والعمل المستمر.

من جهته، تطرق الأستاذ ماهر الدنا في كلمته إلى أبعاد المناسبة ومعاني الاستذكار، مشدداً على أن الشهيد يبقى حاضراً في الفعل والوعي حتى وإن غاب الجسد. وقال الدنا: إن "هناك أوجه انتصار لا تُبرزها وسائل الإعلام، وإنّ من واجب القائمين على المشهد أن يخاطبوا أبناء المجتمع الذين لا يشاركون عمق تجربة المقاومة؛ لشرح ما تحققه هذه التجربة من إنجازات وأدلة على طريق النصر". وأضاف أن «الأدمغة تنتصر أحياناً على السيف»، وأن البيئة المقاومة تشكل جزءاً فاعلاً في تطوير السلاح النوعي والموقف الإستراتيجي.

شهدت الندوة مداخلات ونقاشات من الحضور تناولت أهمية تربية الوعي المقاوم وتكامل العمل السياسي والثقافي والتربوي مع الميدان، وضرورة استثمار الاستذكار كآلية لإعادة البناء الاجتماعي والمعنوي.

مراكز الإمام الخميني الثقافية السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله رامي ابو حمدان سيد شهداء الأمة إنا على العهد
