خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بطولة لبنان: فوز جويا على الراسينغ والأنصار على الصفاء 

لبنان

ورشة لتأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان لتعزيز الحركة التجارية  
لبنان

ورشة لتأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان لتعزيز الحركة التجارية  

2025-10-18 22:47
49
فادي منصور - مراسل

مراسل العهد

29 مقالاً

بدأت الورشات الفنية العمل على إعادة تأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان، بعد الدمار الذي لحق به جراء العدوان الصهيوني قبل عام. ويعد المعبر من أهم المرافق الحيوية والتجارية بين البلدين، حيث كان يشهد حركة نشطة لعبور الشاحنات التجارية والبضائع، مما جعله شريانًا اقتصاديًا أساسيًا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

ومن المتوقع أن يسهم إعادة تأهيل المعبر في تعزيز الحركة التجارية بين سورية ولبنان، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة لأهالي المنطقة. وأكد المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر أن إعادة الترميم ستسهل عبور البضائع والشاحنات التجارية الوافدة إلى مرفأ طرابلس، وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي في كلا البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين سورية ولبنان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

الكلمات المفتاحية
سوريا لبنان العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
إقرأ المزيد
المزيد
ورشة لتأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان لتعزيز الحركة التجارية  
ورشة لتأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان لتعزيز الحركة التجارية  
لبنان منذ 3 ساعات
ندوة حول فكر القادة الشهداء في طاريا
ندوة حول فكر القادة الشهداء في طاريا
لبنان منذ 4 ساعات
قليلة البقاعية تُحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد حسن علي النمر 
قليلة البقاعية تُحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد حسن علي النمر 
لبنان منذ 5 ساعات
بيرم من الوردانية: نمتلك العديد من أوراق القوة وأولها وأهمها ثقافة المقاومة
بيرم من الوردانية: نمتلك العديد من أوراق القوة وأولها وأهمها ثقافة المقاومة
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بطولة لبنان: فوز جويا على الراسينغ والأنصار على الصفاء 
بطولة لبنان: فوز جويا على الراسينغ والأنصار على الصفاء 
رياضة منذ 3 ساعات
ورشة لتأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان لتعزيز الحركة التجارية  
ورشة لتأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان لتعزيز الحركة التجارية  
لبنان منذ 3 ساعات
سكرية لـ
سكرية لـ"العهد": ظهور حمادة على قناة صهيونية خرق وطني وتهديد للأمن اللبناني
خاص العهد منذ 6 ساعات
شومان لـ
شومان لـ "العهد": سنواجه قانونيًّا قرار إقفال حسابنا باعتباره جريمة بحق الفقراء
خاص العهد منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة