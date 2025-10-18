بدأت الورشات الفنية العمل على إعادة تأهيل معبر الدبوسية الحدودي بين سورية ولبنان، بعد الدمار الذي لحق به جراء العدوان الصهيوني قبل عام. ويعد المعبر من أهم المرافق الحيوية والتجارية بين البلدين، حيث كان يشهد حركة نشطة لعبور الشاحنات التجارية والبضائع، مما جعله شريانًا اقتصاديًا أساسيًا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

ومن المتوقع أن يسهم إعادة تأهيل المعبر في تعزيز الحركة التجارية بين سورية ولبنان، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة لأهالي المنطقة. وأكد المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر أن إعادة الترميم ستسهل عبور البضائع والشاحنات التجارية الوافدة إلى مرفأ طرابلس، وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي في كلا البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين سورية ولبنان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

