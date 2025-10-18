تجاوز جويا سقطتَه أمام العهد وحقق فوزًا كبيرًا على الراسينغ بيروت؛ صاحب القاع بسباعية نظيفة 7 - 0 في المباراة التي جرت بينهما بعد ظهر اليوم السبت 18/10/2025 على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في المرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وسجل لجويا حسن معتوق (2) وجهاد أيوب وحيدر عواضة وعلي فواز وكيتاوا (2) في الدقاىق 31 و41 و45 + 1 و48 و72 و89 و90 + 1.

وبدا أن فريق القلعة البيضاء في وضع لا يُحسد عليه، وسيكون من الصعوبة بمكان الحفاظ على موقعه في مصاف نوادي الدرجة الأولى، ما لم تحدث عملية تغيير واسعة في صفوفه، وخصوصًا على صعيد اللاعبين الأجانب.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز الأنصار حامل اللقب الموسم الماضي على الصفاء 1 - 0. وسجل للفائز علي طنيش "سيسي" في الدقيقة 92.

