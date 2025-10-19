أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ "العدو الصهيوني، الذي مارس أبشع أشكال الإبادة في غزة ولبنان من خلال القتل والتدمير والتجويع واستهداف المستشفيات والمباني السكنية والتجمّعات الآهلة، وارتكب أكثر من 4000 خرق بري وجوي وبحري في لبنان، إنّما يكشف عن تصحّر إنساني يجعله غير مؤهل ليكون جزءًا من المجتمع الدولي وهيئاته". مشيرًا إلى أنّ "هذا السلوك العدواني المتوحش سيرتدّ عاجلًا أم آجلًا على العدو بنتائج سلبية كبرى، إذ باتت صورته منبوذة ومقاطَعة حتى لدى الشعوب الغربية الحاضنة تاريخيًا لدول الاحتلال".



وخلال حفل تكريمي لشهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، والذي أقيم في حسينية مدينة النبطية، قال رعد :"إخواننا في الدفاع المدني هم طلائع أهلنا الذين يفوح منهم أريج العزّ والنبل والإيثار والمحبة والشهامة والإنسانية، وهم توأم المقاومين الذين يتصدّون للاحتلال والمعتدين على كلّ الجبهات والمحاور"، مشيدًا بتضحياتهم التي تجسّد أسمى القيم الإنسانية وأنقى صور التفاني في خدمة الناس وحماية الأرواح".

وضاف: "شهداء الدفاع المدني وجرحاه الأحباء هم نجوم وأقمار شعبنا المقاوم، يهتدي بتضحياتهم في ظلماء المواجهة وتحدّيات التصدي لاعتداءات العدو وأطماعه". موضحًا أنّه "حين يستشهد في الحرب العدوانية الصهيونية 34 شهيدًا من هذه النماذج في منطقة جبل عامل الثانية وحدها، ثم يُضاف إليهم 5 شهداء أعزاء آخرين أثناء عمليات رفع الأنقاض، ليصبح العدد الإجمالي 39 شهيدًا من أصل 153 شهيدًا من الدفاع المدني في لبنان، فإنّ ذلك يدلّ على قسوة العدو وتوحشه وتجاوزه كلّ القوانين الدولية والقيم الإنسانية".

وشدّد رعد على أنّ "الحرية والسيادة مقوّمان أساسيان لأيّ وطن يليق بشعبه، وهما لا يُمنحان من أحد بل يُنتزعان بإرادة أبنائه ووعيهم وإيمانهم والتزامهم بالقيم الأخلاقية والكرامة الإنسانية". وأردف: "المقاومة هي التعبير الأسمى عن هذا الوعي، وهي حق إنساني لا يحتاج إلى شرعية من أحد، لأنّها فعل دفاعي نابع من إرادة شعب يرفض الإذعان للاحتلال والخضوع لمشاريعه".

وتابع: "المقاومة في لبنان هي قوة للمجتمع وللدولة، وليست عبئًا عليهما، إذ أثبتت التجارب أنّ الرهان على الصداقات الدولية لحماية الوطن كان وهمًا، وأنّ السيادة لا تتحقق بالانصياع لأصدقاء العدو ومصالحهم، بل بفعل الإرادة الوطنية الحرة التي يجسّدها الشرفاء من أبناء هذا الوطن".

وختم النائب محمد رعد كلمته مؤكدًا: "يا إخواني في الدفاع المدني، أنتم روح شعبنا المقاوم ومثال قيمه النبيلة، أنتم الأبطال الصامتون الأوفياء، رسل الإنسانية وبلسم جراحات أهلنا. شهداؤكم وجرحاكم في حدقات عيوننا وصميم قلوبنا، وتضحياتكم دروس لنا ولأجيالنا. ثابروا على نهجكم، وكونوا دائمًا على الاستعداد كما عهدناكم، وتعاونوا مع كل الجهات النظيرة، فأنتم شركاء في الهمّ الإنساني وسنبقى معكم ودعمًا لكم، والله هو وليّكم ونِعم المولى ونِعم النصير".



