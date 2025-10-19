واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وأفادت مصادر محلية صباح اليوم بإطلاق الجيش "الإسرائيلي" النار على شرق دير البلح دون وقوع إصابات.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار بشكل مكثف تجاه شاطئ بحر رفح وخان يونس جنوب قطاع غزّة.

كما أطلق المدفعية قذائفها شمال خان يونس وشرق مدينة غزّة في ما واصلت مسيّرات "إسرائيلية" التحليق على مدار الساعة في كامل ارجاء القطاع.

وقرر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو تأجيل فتح معبر رفح حتّى إشعار آخر بداعي عدم استلام جثث القتلى الإسرائيليين بقطاع غزّة.

وسلمت حركة حماس الليلة الماضية جثماني محتجزين للصليب الأحمر الدولي في ما قامت "إسرائيل" في وقت سابق بتسليم 15 جثمانًا لشهداء فلسطينيين ليصبح العدد 135 تم التعرف على 25 شهيدًا منهم.

ووصل إلى مشافي قطاع غزّة 29 شهيدًا بينهم 23 انتشال، وشهيدان متأثران بجراحهما، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الجيش "الإسرائيلي" و21 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68116 شهيدًا 170200 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

من جهتها، قالت حركة حماس إنّ استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات، والتي بلغت حتّى الآن أكثر من 47 خرقًا موثقًا خلّفت 38 شهيدًا و143 مصابًا، يثبت مجددًا نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزّة.

وأضافت الحركة: "يواصل مجرم الحرب نتنياهو اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصّل من التزاماته".

وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالتحرّك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورًا، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق، ووقف جرائمه المستمرة ضدّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة.

