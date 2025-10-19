لبنان
الشيخ قاسم يبرق للسيد الحوثي معزيًا ومباركًا باستشهاد قائد هيئة الأركان العامة
أبرق سماحة الأمين العام لحزب الله إلى سماحة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي (حفظه الله)معزيًا ومباركًا باستشهاد قائد هيئة الأركان العامة اللواء الشهيد محمد عبد الكريم الغماري.
وقال الشيخ قاسم: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة، الذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس مع ثلة من رفاقه، إثر استهداف جبان نفّذه العدو الصهيوني المجرم.".
وأضاف: "نتقدم منكم، ومن القيادة اليمنية المجاهدة، والقوات المسلحة اليمنية الباسلة، والشعب اليمني الأبي، ومن عائلة الشهيد وذويه ورفاق دربه، بخالص التعازي وأنوار التبريك، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويرفع مقامه.".
وأردف الشيخ قاسم: "لقد نال القائد الجهادي الكبير الغماري، أشرف وسام بشهادته، بعد مسيرة جهادية عامرة بالتضحيات، وبعد أن قاد القوات المسلحة اليمنية ببسالة مساندًا غزة وأهلها في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، وحطّم هيبة القوات الأميركية في البحر الأحمر، وقضّ مضاجع الصهاينة بضرباته القاسمة"، مؤكّدًا أنّ "استشهاد القادة الأطهار هو مفخرة وعزة للأمة، إذ امتزجت دماؤهم المقدسة، من اليمن إلى لبنان والعراق وإيران، بدماء الفلسطينيين في سبيل أقدس قضية وفي وجه أعتى جبابرة الأرض.".
وختم سماحته بالمباركة للسيد الحوثي بتعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيسًا لهيئة الأركان العامة، متمنيًا له التوفيق والسداد في هذه المسيرة الجهادية التي سار على خطاها الشهيد الغماري.
وقال الأمين العام لحزب الله: "إنّنا على ثقة أن هذه الدماء الزكية ستثمر بإذن الله نصرًا مباركًا وعزًا للأمة، وأن هذه المسيرة ستستمر بعزم القادة الشجعان والشعب الوفي الذين يحملون راية الدفاع عن كل الأمة وقضاياها".