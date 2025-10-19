أبرق سماحة الأمين العام لحزب الله إلى سماحة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي (حفظه الله)معزيًا ومباركًا باستشهاد ‏قائد هيئة ‏الأركان العامة اللواء الشهيد محمد عبد الكريم الغماري.

وقال الشيخ قاسم: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة ‏الأركان العامة، الذي ارتقى شهيدًا على ‏طريق القدس مع ثلة من رفاقه، إثر استهداف جبان نفّذه ‏العدو الصهيوني المجرم.".

وأضاف: "نتقدم منكم، ومن القيادة اليمنية المجاهدة، والقوات المسلحة اليمنية الباسلة، والشعب اليمني الأبي، ‏ومن عائلة الشهيد وذويه ورفاق دربه، بخالص التعازي وأنوار التبريك، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده ‏بواسع رحمته ويرفع مقامه.".

وأردف الشيخ قاسم: "لقد نال القائد الجهادي الكبير الغماري، أشرف وسام بشهادته، بعد مسيرة جهادية ‏عامرة بالتضحيات، ‏وبعد أن قاد القوات المسلحة اليمنية ببسالة مساندًا غزة ‏وأهلها في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، ‏وحطّم هيبة القوات الأميركية في ‏البحر الأحمر، وقضّ مضاجع الصهاينة بضرباته القاسمة"، مؤكّدًا أنّ "استشهاد القادة الأطهار هو مفخرة وعزة للأمة، إذ امتزجت دماؤهم ‏المقدسة، من اليمن إلى لبنان ‏والعراق وإيران، بدماء الفلسطينيين في سبيل أقدس ‏قضية وفي وجه أعتى جبابرة الأرض.".

وختم سماحته بالمباركة للسيد الحوثي بتعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيسًا لهيئة الأركان ‏العامة، متمنيًا له التوفيق والسداد في ‏هذه المسيرة الجهادية التي سار على خطاها الشهيد ‏الغماري.

وقال الأمين العام لحزب الله: "إنّنا على ثقة أن هذه الدماء الزكية ستثمر بإذن الله ‏نصرًا مباركًا وعزًا ‏للأمة، وأن هذه المسيرة ستستمر بعزم القادة الشجعان والشعب الوفي الذين يحملون راية الدفاع ‏عن ‏كل الأمة وقضاياها".

الكلمات المفتاحية