أحيا حزب الله والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وأهالي بلدة قليا، الذكرى السنوية لثلةٍ من شهدائهم الذين قضوا خلال معركة "أُولي البأس"، وذلك في حسينية البلدة، بحضور مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الحاج هشام حسن، ومدير منطقة جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية، وجمعٍ من العلماء وعوائل الشهداء وحشدٍ من الأهالي.

تخلّل المناسبة مجلس عزاء حسيني ألقاه الشيخ يوسف الأجرودي، أعقبه مجلس لطمٍ حسينيّ عبّر خلاله المشاركون عن وفائهم للشهداء، وتأكيدهم على نهج المقاومة والثبات.

وفي ختام الحفل، تم توزيع دروعٍ تقديرية على عوائل الشهداء تكريمًا لتضحيات أبنائهم الذين ارتقوا دفاعًا عن الأرض والكرامة.



