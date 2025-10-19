أكدت كتائب الشهيد عزالدين القسام التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وقالت في بيان "لا علم للكتائب بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح"، مشيرة إلى أن تلك المناطق تُعدّ "حمراء" وتقع تحت سيطرة الاحتلال، وأن الاتصال مقطوع بما تبقّى من مجموعات للكتائب هناك منذ عودة الحرب في آذار/مارس من العام الجاري.

وأضاف البيان أنه "لا تتوفر لدى الكتائب معلومات تُبيِّن ما إذا كان هؤلاء المجاهدون قد استشهدوا أم ما زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة للكتائب بأي أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكنها التواصل مع أيٍّ من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحدهم على قيد الحياة".

تجدد الغارات الصهيونية على رفح

وشنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأحد 19/10/2025 سلسلة غارات على مواقع في مدينة رفح وجنوب قطاع غزة، وذلك عقب ما زعمت أنه مخالفة حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّه تم "إيعاز الجيش بالعمل بقوة ضد أهداف في قطاع غزة"، في حين أعلن وزير "الأمن" الصهيوني إيتمار بن غفير دعمه لاستئناف العمليات العسكرية بـ "كامل القوة".

وأفادت هيئة "البث الإسرائيلية" والقناة 14 بأن سلاح الجو شنّ غارات على أهداف في رفح، تزامنًا مع وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين.

كما ذكرت القناة 12 الصهيونية، نقلًا عن مصادر "مطلعة"، أن الغارات على رفح جاءت في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب الموالية للاحتلال.

ونقلت مصادر طبية فلسطينية عن مستشفيات غزة أن غارة صهيونية على بلدة الزوايدة وسط القطاع أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة عدة مدنيين جراء القصف على التجمعات السكانية.

ويتواصل القصف والاشتباك في شرق رفح منذ صباح اليوم، وسط تحذيرات من تصاعد التوتر في القطاع وانعكاساته الإنسانية على المدنيين.

