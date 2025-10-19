استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في طريق المطار، وفدًا من بلدية عيتا الشعب وعلماء دين من البلدة ضم القاضي الشيخ علي سرور، الشيخ عبد الله حبّ الله، الشيخ شادي حاريصي، رئيس بلدية عيتا الشعب أحمد سرور، حسن نصار، وائل سرور، حسن رضا ونجيب باجوق، اطلعه على أوضاع البلدة ومعاناة أهلها جراء العدوان والتهجير في ظل عدم إطلاق الدولة لورش الإعمار واستمرار العدوان "الإسرائيلي".

وقال الشيخ الخطيب "نرحّب بوفد بلدة مضحية صامدة نعتز بتضحيات أهلها كما سائر القرى والمدن المضحية التي كتبت الحياة والعزة للوطن والأمة، حتّى باتت عنوانًا من عناوين الأمة في التضحية والفداء والمقاومة"، مطالبًا الدولة بـ "القيام بواجباتها في إعادة إعمار ما هدّمه العدوان، ولا يجوز أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها الوطنية التي التزمت بها في بيانها الوزاري فتعطي الانطباع بأنها عدوة للناس الصابرين والصامدين في أرضهم فتتقاعس عن دفع التعويضات وتقف عاجزة عن ردع العدوان ودحر الاحتلال واستعادة الأسرى من سجون الاحتلال".

ووجّه الشيخ الخطيب تحية إكبار وتقدير إلى أهالي القرى الجنوبية ولا سيما الصامدين في قرى الحافة الأمامية الذين "يحفظون بصمودهم سيادة وكرامة الوطن بعد أن تصدوا ببسالة وشجاعة للعدوان وحالوا دون توغله إلى قرانا، فسجلوا أعظم الإنجازات في الصمود"، مجددًا تعازيه بالشهداء ودعائه أن "يمن الله على الجرحى بالشفاء، وقد تحررت أرضنا من رجس الاحتلال".

وبعد اللقاء ألقى رئيس البلدية كلمة قال فيها: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع علماء بلدتنا عيتا الشعب في زيارة لسماحته لوضعه بأجواء بلدة عيتا الشعب وحاجات البلدة، طبعًا سماحة الشيخ سمعنا بكلّ اهتمام ورحب فينا ونشكره على حسن الاستقبال، ويسعى بكلّ جهده لمساعدة أولاد عيتا الشعب وسائر قرى الحافة الأمامية"، وأضاف "موضوع القرى الحافة الأمامية يعني سماحته بالمباشر وإن شاء الله سيعمل كلّ جهده عبر اتّصالاته لتأمين شيء من الخدمات والمساعدات لأولاد تلك القرى".

