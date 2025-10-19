في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الصحي، نظّمت جمعية وتعاونوا بالتعاون مع جمعية "نحلة بالقلب" يومًا صحيًا مجانيًا في قاعة الشيخ مصطفى اليحفوفي التابعة لمركز الجمعية في بلدة نحلة – البقاع.

معاينات وأدوية مجانية

شارك في اليوم الصحي عدد من الأطباء الاختصاصيين في مجالات الصحة العامة وطب الأطفال والسكري والقلب والشرايين، حيث جرى استقبال المواطنين وإجراء معاينات مجانية لهم، إلى جانب توزيع أدوية مجانية على المرضى والمراجعين.

وفي كلمة له خلال النشاط، أكد الشيخ علي زين الدين، المسؤول الإداري في جمعية وتعاونوا، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الصحية التي تنفذها الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية دون أي تمييز بين المواطنين، قائلاً: "محطتنا اليوم في بلدة نحلة البقاعية هي استمرار لرسالتنا الإنسانية في نشر الخير والخدمة العامة، وسنواصل عملنا رغم كل العراقيل والقرارات الجائرة التي طالت جمعيتنا من قبل شركة "ويش موني" للتحويل المالي بأوامر من مصرف لبنان، فنحن ماضون في أداء واجبنا، ولن نسمح بأن تُحرم الطبقات المتعففة من حقها في الدواء والرعاية الصحية".

من جهته، تحدث فرج اليحفوفي ممثلًا عن جمعية نحلة بالقلب، فقال: "من مدرسة ودار الشيخ مصطفى اليحفوفي انطلقت مسيرتنا، وعلى نهجه نسير في خدمة أهلنا وبلدتنا. كان هذا اليوم الصحي مميزًا بكل المقاييس، وأثبتت بلدة نحلة وأهلها أنهم يستحقون أكثر من ذلك. كل الشكر لجمعية وتعاونوا على جهودها الخيّرة وعملها الدؤوب على مستوى الوطن، ونحن باقون في جمعية نحلة بالقلب على العهد في خدمة الناس".

بدورها، أشارت فاطمة نعنوع من جمعية وتعاونوا إلى أهمية هذه المبادرات المتنقلة التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية، قائلة: "وجودنا اليوم في نحلة هو استمرار لنهجنا في تقديم الرعاية الصحية المجانية، حيث شمل النشاط معاينات في اختصاصات متعددة كالقلب والضغط والسكري والصحة العامة والأطفال، إضافة إلى توزيع الأدوية مجانًا. هذه ليست المبادرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فنحن إلى جانب أهلنا دائمًا في كل منطقة لبنانية".

تفاعل شعبي واسع

وقد لاقى اليوم الصحي تفاعلًا واسعًا من الأهالي الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للجمعيتين على هذه المبادرة الإنسانية التي تخفف من الأعباء المعيشية والصحية، وتؤكد أن العمل الخيري ما زال نابضًا بالحياة رغم التحديات الاقتصادية الصعبة.

