يواصل الاحتلال الصهيوني انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن شهداء ومصابين في عدة مناطق في القطاع. كما يوسع نطاق اعتداءاته على الغزيين وتقليص حجم المساعدات وتملّصه من تعهداته بفتح معبر رفح بذريعة "التأخر في استعادة كامل جثث أسراه".

وراتقى 5 شهداء وأصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال مقهى "تويكس" غربي مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وشن الاحتلال الصهيوني غارة على مجموعة من المواطنين غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات.

كذلك، استهدف الاحتلال مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعدد من الغارات، كما استهدف جباليا شمالي قطاع غزة.

وأقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بأنّه هاجم ما سمّاه 20 "هدفًا" في قطاع غزة، زاعمًا أن هجماته تأتي ردًّا على مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين نتيجة "عمليتي قنص وتفجير عبوة ناسفة" في رفح.

وفي هذا السياق، سجّلت وزارة الصحة في غزة وصول 18 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع بينهم 10 جرى انتشالهم و8 نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال، إضافة إلى 3 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 68159 شهيدًا و170203 جرحى.

وأعلنت الوزارة تسلُّم 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء التي جرى تسلمها إلى 150 منذ وقف إطلاق النار.

حماس: التزمنا بالكامل باتفاق شرم الشيخ بينما تعمّد الاحتلال خرقه

إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية - حماس: "التزمنا التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ، ولم يُقدّم الوسطاء أو الضامنون أيّ دليل أو برهان على خرق حماس للاتفاق أو عرقلة تنفيذه، بل عملت الحركة بكل جهد وإخلاص على تطبيق الاتفاق نصًا وروحًا من أجل تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت الحركة، في بيان: "في المقابل، تعمّدت سلطات الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة".

وأشارت إلى أنّ "المقاومة تسلّمت جثامين 150 شهيدًا ظهرت عليها آثار التعذيب، ما يؤكّد أنّ الاحتلال قد أعدمهم وهم أسرى فيما لم تُعرف هويات معظمها".

وطالبت حماس بـ"الإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرّف على هويات الشهداء"، وقالت "نحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق".

كما دعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى "التدخّل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقّق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني".

