ترامب يهدد رئيس كولومبيا.. وبيترو يرد: اقرأ جيّدًا عن بلادنا
ترامب يهدد رئيس كولومبيا.. وبيترو يرد: اقرأ جيّدًا عن بلادنا

2025-10-19 18:38
اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بـ "تشجيع الإنتاج الواسع للمخدرات" في البلاد، واصفًا إياه بأنه "زعيم غير شرعي لتجارة المخدرات"، وفق توصيفه.

وفي تغريدة على منصّة "تروث سوشال"، زعم الرئيس الأميركي أنّ "تجارة المخدرات باتت أكبر عمل تجاري في كولومبيا بفارق كبير"، متهمًا بترو بـ"عدم اتخاذ أي خطوات لوقفها"، فيما ردّ الأخير على ترامب بالقول "أنا من كشف علاقة تجارة المخدرات بالسلطة".

كما وصف ترامب الرئيس الكولومبي بأنه "ضعيف الشعبية ومنخفض التقييم"، منتقدًا ما وصفه بـ"خطابه الوقح تجاه الولايات المتحدة".

ووجّه الرئيس الأميركي تهديدًا مباشرًا بالقول: "عليه أن يُغلق هذه الحقول القاتلة فورًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستقوم بإغلاقها بنفسها، ولن يتم ذلك بطريقة لطيفة"، وأضاف "اعتبارًا من اليوم، لن يتم تقديم مدفوعات أو أي شكل آخر من المساعدات أو الإعانات إلى كولومبيا".

وفي أول رد مباشر، شارك الرئيس الكولومبي في تظاهرة مؤيدة لفلسطين قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث قال عبر مكبر صوت: "اعصوا أوامر ترامب! وامتثلوا لأوامر الإنسانية!"

بترو لترامب: أنا من كشف علاقة تجارة المخدرات بالسلطة

ولفت الرئيس الكولومبي، إلى أنّ ترامب مضلل من حزبه ومستشاريه، مضيفًا: "أكبر عدو لتجارة المخدرات في البلاد في القرن الـ21 كان الشخص الذي كشف عن علاقاتها بالسلطة السياسية في كولومبيا، وهو أنا".

وأضاف بيترو: "أوصي ترامب بأن يقرأ جيّدًا عن كولومبيا، ويحدد أين يقف تجار المخدرات، وأين يقف الديمقراطيون".

كذلك، ردّ وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز على تصريحات ترامب، قائلًا: "هذه إهانة لكولومبيا".

وأشار المدّعي العام في كولومبيا في سياق رفضه لتصريحات ترامب، إلى أنّه "يجب أن تكون هناك أدلة واقعية، وأنا لا أعتقد بوجودها لتبرير تصريح على هذه الدرجة من التطرف ضد رئيس دولة تعمل بنظام ديمقراطي".

وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن مساء السبت، تدمير "غواصة ضخمة محمّلة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في مسار معروف لتهريب المخدرات"، وفق تعبيره.

