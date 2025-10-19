صدر عن مركز العلاقات العامة لمقر القدس التابع للحرس الثوري في إيران، الأحد 19/10/2025، بيان إدانة شديدة اللهجة حيال الجرائم التي ارتكبتها زمر إرهابية مؤخرًا وأدت إلى استشهاد عدد من كبار وزعماء الطوائف من أهل السنة في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران). وأكد البيان أن "الشعب الإيراني اليقظ والسائر على نهج الولاية، سيواصل التصدي بالحكمة والوحدة للمؤامرات التي يحيكها أعداء الإسلام وإيران العزيزة".

وأضاف البيان أن الوحدة والأخوّة والتعايش السلمي بين المواطنين في المناطق الجنوبية الشرقية كانت دائمًا محط إشادة الجميع، وهو ما يدفع بأعداء الوطن، من خلال ممارساتهم الغاشمة، إلى محاولة زعزعة هذا الانسجام الوطني.

وتابع البيان إن "الزمر العميلة التابعة لكيان "إسرائيل" البغيض، من خلال ارتكاب الجرائم الأخيرة التي أدت إلى استشهاد عدد من كبار وزعماء قبائل أهل السنة، بمن فيهم الشهداء الأجلاء: "الملا كمال"، "رضا آذركيش"، "برويز كدهخدايي"، "شمس أسكاني" وآخرين، قد كشفت من جديد عن طبيعتها الشريرة المناوئة للإسلام".

وأعرب مركز العلاقات العامة في مقر القدس عن إدانته الحازمة لهذه الممارسات الإرهابية، مؤكدًا أن "مثل هذه الجرائم لن تزعزع إرادة الشعب الإيراني الصلبة ولا تمسّ بالوحدة المتميزة بين الشيعة والسنة في سيستان وبلوشستان"؛ وأن "الشعب اليقظ والسائر على نهج الولاية في هذه المنطقة سيواصل الصمود بحكمته ووحدته أمام مؤامرات أعداء الإسلام وإيران العزيزة".

وختم البيان بأن "القائمين والآمرين بهذه الجرائم سيلقون عاجلًا جزاء أفعالهم المشينة، وأن القوات الأمنية والعسكرية المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستردّ بحزم وبالمستوى المناسب على هذه الممارسات الوحشية".

