أعلن منسق "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني، في بيان، أنه "زار رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأحد 19/10/2025، وسلمه لائحة بمطالب واقتراحات التجمع الذي يضم ممثلين عن معظم القرى الحدودية من الناقورة إلى شبعا، وأبرزها المباشرة برفع الأنقاض وإطلاق ورشة الإعمار، فضلاً عن تقديم مساعدة للأهالي النازحين والعائدين".

وأشار البيان إلى أن الرئيس بري، جدد القول "إن الرسالة "الإسرائيلية" وصلت منذ الغارة التي استهدفت تجمعًا كبيرًا للآليات والجرافات في المصيلح"، مستنكرًا ما تعرض له مزرعاني من تهديدات، ورافضًا كل تهديد واعتداء على العاملين في ملف الإعمار في الجنوب، وكذلك على الأهالي الآمنين، وسأل الرئيس بري: "هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقًا لاتفاق وقف النار؟".

بدوره، شكر مزرعاني الرئيس بري على "تضامنه وتعاطفه وعمله الدؤوب لأجل حماية الجنوب والجنوبيين وإعادة الإعمار"، وقال: "الرئيس بري وعد بمتابعة موضوع التهديدات، وكذلك المطالب المحقة لأهالي القرى الحدودية".

