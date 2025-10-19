خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد مهدي سيف الدين في طليا

لبنان

لبنان

"الرسالة وصلت".. الرئيس بري: هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقًا لاتفاق وقف النار؟

2025-10-19 19:54
44

أعلن منسق "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني، في بيان، أنه "زار رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأحد 19/10/2025، وسلمه لائحة بمطالب واقتراحات التجمع الذي يضم ممثلين عن معظم القرى الحدودية من الناقورة إلى شبعا، وأبرزها المباشرة برفع الأنقاض وإطلاق ورشة الإعمار، فضلاً عن تقديم مساعدة للأهالي النازحين والعائدين".

وأشار البيان إلى أن الرئيس بري، جدد القول "إن الرسالة "الإسرائيلية" وصلت منذ الغارة التي استهدفت تجمعًا كبيرًا للآليات والجرافات في المصيلح"، مستنكرًا ما تعرض له مزرعاني من تهديدات، ورافضًا كل تهديد واعتداء على العاملين في ملف الإعمار في الجنوب، وكذلك على الأهالي الآمنين، وسأل الرئيس بري: "هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقًا لاتفاق وقف النار؟".

بدوره، شكر مزرعاني الرئيس بري على "تضامنه وتعاطفه وعمله الدؤوب لأجل حماية الجنوب والجنوبيين وإعادة الإعمار"، وقال: "الرئيس بري وعد بمتابعة موضوع التهديدات، وكذلك المطالب المحقة لأهالي القرى الحدودية".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
لبنان الآن
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
لبنان منذ 37 دقيقة
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
لبنان منذ ساعة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
"الرسالة وصلت".. الرئيس بري: هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقًا لاتفاق وقف النار؟
لبنان منذ ساعتين
النائب حسن فضل الله: الأولوية اليوم لحماية الجنوب وإعادة الإعمار
النائب حسن فضل الله: الأولوية اليوم لحماية الجنوب وإعادة الإعمار
لبنان منذ 6 ساعات
الشيخ الخطيب: على الحكومة عدم التقاعس عن دفع التعويضات وردع العدوان
الشيخ الخطيب: على الحكومة عدم التقاعس عن دفع التعويضات وردع العدوان
لبنان منذ 6 ساعات
قليا أحيت ذكرى شهداء معركة
قليا أحيت ذكرى شهداء معركة "أُولي البأس" باحتفال حاشد
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة