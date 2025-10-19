بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد علي مهدي سيف الدين (أبو مهدي)، نظّمت شعبة طليا في القطاع الثامن في البقاع احتفالًا تأبينيًا في حسينية البلدة، حضره مسؤول القطاع وعدد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية، إلى جانب لفيف من العلماء وحشد من الإخوة والأخوات.

استُهلّ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، أعقبتها مجلس عزاء حسيني للقارئ الشيخ بلال طبيخ، حيث ارتفعت كلمات الرثاء والولاء لسيد الشهداء، في أجواء من الخشوع والوفاء لدماء الشهداء.

ويأتي هذا الاحتفال في سياق الوفاء لمسيرة الشهداء وتأكيدًا على استمرار نهجهم المقاوم.

