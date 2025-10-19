خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد مهدي سيف الدين في طليا
لبنان

إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد مهدي سيف الدين في طليا

2025-10-19 20:08
58
بلال الموسوي - مراسل

99 مقالاً

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد علي مهدي سيف الدين (أبو مهدي)، نظّمت شعبة طليا في القطاع الثامن في البقاع احتفالًا تأبينيًا في حسينية البلدة، حضره مسؤول القطاع وعدد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية، إلى جانب لفيف من العلماء وحشد من الإخوة والأخوات.

استُهلّ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، أعقبتها مجلس عزاء حسيني للقارئ الشيخ بلال طبيخ، حيث ارتفعت كلمات الرثاء والولاء لسيد الشهداء، في أجواء من الخشوع والوفاء لدماء الشهداء.

ويأتي هذا الاحتفال في سياق الوفاء لمسيرة الشهداء وتأكيدًا على استمرار نهجهم المقاوم.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء معركة أولي البأس
