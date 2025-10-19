أحيا حزب الله وأهالي بلدة شعت والجوار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد عبد الله يوسف العطار (جهاد)، باحتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، بحضور حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والحزبية والبلدية والاختيارية، ولفيف من العلماء وأهالي الشهداء.

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم وثائقي عن سيرة الشهيد ومواقفه البطولية، ثم كانت الكلمة للباحث والمحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس، الذي نوّه بعطاءات الشهيد وتضحيات المجاهدين في سبيل الدفاع عن الوطن والمقدسات.

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد، تلاه الشيخ باسم فرحات، وسط أجواء من الحزن والوفاء لمسيرة الشهداء.

الكلمات المفتاحية