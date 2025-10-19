خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها

لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت

2025-10-19 20:11
58
بلال الموسوي - مراسل

99 مقالاً

 

أحيا حزب الله وأهالي بلدة شعت والجوار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد عبد الله يوسف العطار (جهاد)، باحتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، بحضور حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والحزبية والبلدية والاختيارية، ولفيف من العلماء وأهالي الشهداء.

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم وثائقي عن سيرة الشهيد ومواقفه البطولية، ثم كانت الكلمة للباحث والمحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس، الذي نوّه بعطاءات الشهيد وتضحيات المجاهدين في سبيل الدفاع عن الوطن والمقدسات.

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد، تلاه الشيخ باسم فرحات، وسط أجواء من الحزن والوفاء لمسيرة الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء معركة أولي البأس
إقرأ المزيد
المزيد
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
لبنان الآن
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
لبنان منذ 37 دقيقة
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
لبنان منذ ساعة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
لبنان الآن
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
لبنان منذ 37 دقيقة
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
لبنان منذ ساعة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة