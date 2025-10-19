أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر أن الحزب يطمح في الاستحقاق النيابي المقبل إلى تحقيق الحد الأقصى من المقاعد النيابية في منطقة البقاع، مشددًا على أن من يظن أن المقاومة ستضعف فهو واهم، لأن أصواتنا ستتحول إلى رصاص دفاعًا عن نهجها وخيارها.

وخلال كلمته في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعوائل الشهداء في أجواء الذكرى السنوية لشهداء بلدة الأنصار، بحضور فعاليات اجتماعية وبلدية وعدد من العلماء، إلى جانب أهالي الشهداء وأبناء البلدة، أضاف النمر أن "هناك من يراهن على تضعيف حزب الله، وما لم يأخذوه بالقوة يحاولون أخذه بالسياسة"، مؤكدًا أن الحزب سيتصدى لهذه المحاولات في صناديق الاقتراع كما تصدّى لها في الميدان.

وتوجّه النمر إلى عوائل الشهداء قائلًا: "من الطبيعي أن تكونوا محزونين ومتألمين لفقد أحبائكم، ولكن يجب أن تعلموا أن أحباءكم في مكان آمن وجميل ومريح مع محمد وآل محمد (ع)، وهم أحياء عند ربهم يُرزقون". وأضاف: "أنتم أدّيتم الأمانة، وأثبتم أنكم عصب المقاومة وعينها وقلبها، وقدّمتم التضحيات لتبقى الراية مرفوعة، فلكم منا كل الشكر والتقدير".

وأكد النمر أن حزب الله لن يترك وصية الشهداء، وسيحفظ دماءهم والمقاومة، مشددًا على أن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة، والمقاومة قوامها السلاح، وسنحفظ سلاحها لأنها بالنسبة إلينا كل شيء في هذه الحياة".

وفي الشأن الاجتماعي، شدد على أن الحزب كان وما زال مع الناس، رغم الضغوط والملفات المتعددة من إعمار وإيواء وإنماء، داعيًا إلى حالة تكافل اجتماعي حقيقية يكون فيها القوي حاضنًا للضعيف، والغني سندًا للفقير.

وختم النمر بالقول إن "مجتمع المقاومة أثبت خلال معركة أولي البأس أنه مجتمع قوي، وفيّ وكريم، خرج من التجربة أكثر صلابة وتحديًا، مؤكدًا أن "هذا المجتمع سيثبت وفاءه في الاستحقاقات المقبلة كما أثبته في الميدان".

واختتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء تلاه الشيخ محمد نبيل أمّهز.

الكلمات المفتاحية