شنّ جيش الاحتلال الصهيوني، الأحد 19/10/2025، غارات كثيفة على قطاع غزة منفذًا أحزمة نارية في عدة مناطق بالقطاع خاصة في وسطه وفي خان يونس ورفح، في أكبر خرق لاتفاق وقف الحرب الذي بدأ سريانه قبل 9 أيام، في وقت أكدت مصادر طبية فلسطينية، في حصيلة أولية، ارتقاء 33 شهيدًا بنيران الاحتلال جراء الغارات منذ فجر اليوم حتى ساعة كتابة التقرير.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وذكرت القناة الـ12 الصهيونية أن قيادة الاحتلال السياسية "استجابت لتوصية الجيش بوقف وصول المساعدات لقطاع غزة حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة منذ ساعات الصباح.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، بأن 33 شهيدًا وصلوا المستشفيات جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد 4 مواطنين وأصيب 13 آخرين، بقصف "إسرائيلي" لمدرسة الرازي في مخيم 2 جنوبي النصيرات وسط القطاع. كما استشهد 6 آخرون جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، في أرض أبو سليم غربي المخيم نفسه.

واستشهد مواطنان بينهما صحفي في غارة صهيونية على مبنى يؤوي صحفيين في الزوايدة وسط القطاع.

وأكد مستشفى العودة أنه استقبل منذ عصر اليوم 18 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة جراء عدة استهدافات شنها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

ووصل مستشفى العودة 4 شهداء و8 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة بلوك 4 بمخيم البريج وسط القطاع. كما وصل المستشفى نفسه 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة النادي الأهلي بالنصيرات، ونقطة شحن غربي مخيم النصيرات، ومنزل بمنطقة السوارحة غربي المخيم أيضًا.

وأفاد مراسل العهد، بأن 6 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون بغارة "إسرائيلية" استهدفت مقهى "تويكس" غربى مدينة دير البلح وسط القطاع. وأشار إلى ارتقاء فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر في قصف جويّ استهدف شرق بلدة جباليا شمالي غزة.

ونوه إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة.

كذلك، أسفرت غارات الاحتلال عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة قرب مدينة أصداء شمالي مدينة خان يونس.

