خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية

لبنان

المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
لبنان

المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار

2025-10-19 21:17
48
بلال الموسوي - مراسل

99 مقالاً

أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء حي التل الأبيض في بعلبك، خلال حفل تأبيني في حسينية الزهراء (ع) تخلله كلمة لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد أكد فيها أن "المقاومة هي عقيدة راسخة في القلوب والعقول ولا أحد يستطيع أن ينتزعها".

ورأى أن خسارة الشهداء في الحرب "تمنحنا قوة ودفعًا للاستمرار"، مؤكدًا أن "المقاومة تبقى قوية — أقوى مما يتخيل البعض — وتزداد عزيمتها مع كل استشهاد".

وحذّر من أن طموح العدو يتجاوز "قرية أو منطقتين"، إنما يهدف إلى "الهيمنة على المنطقة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً"، مؤكدًا أن أبناء المقاومة هم من "سيحطمون هذا الحلم".

وشدد على أن "بناء البلد والحفاظ على أهله أولوية لا تقبل التأجيل"، داعيًا إلى أن "ترافق السياسات برامج إعادة إعمار واضحة في الموازنات".

وختم بأن "الرسالة الأساسية هي الصمود والعمل والبناء" من أجل "مستقبل أفضل لأهلنا جميعاً".

من جهته، أكد الشيخ مشهور صلح في كلمته على "وجوب امتلاك السلاح والتدرّب عليه كوسيلة لحماية الأمة والدفاع عن مقدساتها".

وأشاد بالدور الذي تلعبه المقاومة في فلسطين، مؤكدًا أنها "حققت انتصارات" ملموسة، وأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في المقدمة من حيث دعمها للمقاومة".

وتخلل الحفل قسم الولاء لكشافة الإمام المهدي، واختتم بمجلس عزاء حسيني.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء معركة أولي البأس
إقرأ المزيد
المزيد
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
لبنان الآن
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
لبنان منذ 38 دقيقة
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
لبنان منذ ساعة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية
لبنان الآن
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
المقداد: المقاومة عقيدة راسخة ونطالب بموقف سياسي داعم وإعادة إعمار
لبنان منذ 38 دقيقة
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
النمر: سنحفظ سلاح المقاومة ولن نسمح لأحد بإضعافها
لبنان منذ ساعة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبد الله العطار في بلدة شعت
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة