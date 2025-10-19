أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء حي التل الأبيض في بعلبك، خلال حفل تأبيني في حسينية الزهراء (ع) تخلله كلمة لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد أكد فيها أن "المقاومة هي عقيدة راسخة في القلوب والعقول ولا أحد يستطيع أن ينتزعها".

ورأى أن خسارة الشهداء في الحرب "تمنحنا قوة ودفعًا للاستمرار"، مؤكدًا أن "المقاومة تبقى قوية — أقوى مما يتخيل البعض — وتزداد عزيمتها مع كل استشهاد".

وحذّر من أن طموح العدو يتجاوز "قرية أو منطقتين"، إنما يهدف إلى "الهيمنة على المنطقة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً"، مؤكدًا أن أبناء المقاومة هم من "سيحطمون هذا الحلم".

وشدد على أن "بناء البلد والحفاظ على أهله أولوية لا تقبل التأجيل"، داعيًا إلى أن "ترافق السياسات برامج إعادة إعمار واضحة في الموازنات".

وختم بأن "الرسالة الأساسية هي الصمود والعمل والبناء" من أجل "مستقبل أفضل لأهلنا جميعاً".

من جهته، أكد الشيخ مشهور صلح في كلمته على "وجوب امتلاك السلاح والتدرّب عليه كوسيلة لحماية الأمة والدفاع عن مقدساتها".

وأشاد بالدور الذي تلعبه المقاومة في فلسطين، مؤكدًا أنها "حققت انتصارات" ملموسة، وأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في المقدمة من حيث دعمها للمقاومة".

وتخلل الحفل قسم الولاء لكشافة الإمام المهدي، واختتم بمجلس عزاء حسيني.

