خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي فايننشال تايمز: ترامب خيّر زيلينسكي إما قبول شروط روسيا أو "الدمار"!

تكنولوجيا

خاصية تهدد الإعلام التقليدي.. الذكاء الاصطناعي يقدّم إحاطة إخبارية خاصة بكل شخص
تكنولوجيا

خاصية تهدد الإعلام التقليدي.. الذكاء الاصطناعي يقدّم إحاطة إخبارية خاصة بكل شخص

2025-10-19 22:42
28

كشف موقع "ذا ميديا كوبايلوت" أن ميزة "شات جي بي تي بلس" الجديدة، التي أطلقتها شركة "أوبن إيه آي"، باتت تقدم موجزًا صباحيًا مخصصًا لكل مستخدم، يعتمد على سجله الشخصي وسياقه الخاص بعد تحليل عاداته وتاريخه ومعلوماته.

ووفقًا للموقع، تمثل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في طريقة استهلاك الأخبار والمعلومات، إذ قد تقلل من اعتماد المستخدمين على وسائل الإعلام التقليدية لصالح مصدر ذكي فردي يعرف تمامًا ما يريد الشخص قراءته أو معرفته.

وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة تستفيد من سجل الدردشة والبريد الإلكتروني والتقويم الشخصي لإنشاء ملخصات صباحية شاملة، تجمع الأخبار والمواعيد وحالة الطقس والمستجدات العالمية، لتقدَّم في صيغة إحاطة مخصصة ومحددة الأولويات لكل مستخدم.

وأشار الموقع، المتخصص في متابعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والصحافة، إلى أن هذه الخاصية تحاكي وجود "مساعد رقمي شخصي" قادر على جمع المعلومات بشكل استباقي، دون الحاجة لأن يطلب المستخدم ذلك يدويًا كما يفعل عادة عبر الراديو أو تطبيقات الأخبار.

كيف يدرك الذكاء الاصطناعي ما تريد؟

وظهرت ميزة "شات جي بي تي بلس" لأول مرة في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، وهي متاحة فقط لمشتركي "شات جي بي تي برو" التي تبلغ قيمة الاشتراك الشهري بها 200 دولار.

ومن خلال تحديد الموضوعات المفضلة للمستخدم، يقوم النظام بتجميع موجز يومي مصمم بالكامل وفق اهتماماته، ما يجعله ينتقل من كونه أداة تفاعلية للإجابة على الأسئلة إلى مساعد ذكي استباقي يبادر بتقديم المعلومات حتى في غياب أي تفاعل مباشر من المستخدم.

كيف سيؤثر ذلك على وسائل الإعلام؟

يرى موقع "ذا ميديا كوبايلوت" أن نجاح هذه الميزة قد يغيّر قواعد اللعبة في صناعة الإعلام والإعلان، إذ قد تتنافس المؤسسات الإعلامية وشركات التسويق والعلاقات العامة على لفت انتباه "المساعد الذكي" بدل المستخدم مباشرة.

ففي عالم تتحكم فيه الخوارزميات بتدفق الانتباه والمحتوى، قد تنتقل السيطرة تدريجيًا من المؤسسات الصحافية إلى المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعيد رسم خريطة صناعة الأخبار والإعلانات بشكل غير مسبوق.

الكلمات المفتاحية
الإعلام الصحافة الذكاء الاصطناعي
إقرأ المزيد
المزيد
خاصية تهدد الإعلام التقليدي.. الذكاء الاصطناعي يقدّم إحاطة إخبارية خاصة بكل شخص
خاصية تهدد الإعلام التقليدي.. الذكاء الاصطناعي يقدّم إحاطة إخبارية خاصة بكل شخص
تكنولوجيا منذ ساعتين
الذكاء الفائق: هل يصمد الإنسان أمام ما يصنعه؟
الذكاء الفائق: هل يصمد الإنسان أمام ما يصنعه؟
تكنولوجيا منذ يوم
"Help Me Schedule" تقنية ذكية في "Gmail"
تكنولوجيا منذ يوم
عبر الذكاء الاصطناعي أميركا تسعى للسطوة التكنولوجية
عبر الذكاء الاصطناعي أميركا تسعى للسطوة التكنولوجية
تكنولوجيا منذ يوم
مقالات مرتبطة
خاصية تهدد الإعلام التقليدي.. الذكاء الاصطناعي يقدّم إحاطة إخبارية خاصة بكل شخص
خاصية تهدد الإعلام التقليدي.. الذكاء الاصطناعي يقدّم إحاطة إخبارية خاصة بكل شخص
تكنولوجيا منذ ساعتين
عبر الذكاء الاصطناعي أميركا تسعى للسطوة التكنولوجية
عبر الذكاء الاصطناعي أميركا تسعى للسطوة التكنولوجية
تكنولوجيا منذ يوم
"أوبن إيه آي" تطور شرائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا منذ يومين
44 وظيفة مهدّدة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي
44 وظيفة مهدّدة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة