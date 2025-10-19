كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مصادر "مطلعة"، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض كان "متوترًا للغاية"، وتخللته "مشادات وصراخ من جانب ترامب"، الذي ضغط بقوة على زيلينسكي للقبول بشروط روسيا لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف.

ووفقًا للصحيفة، حثّ ترمب زيلينسكي على قبول الصفقة التي تقترحها موسكو، محذرًا إياه من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأنه "سيدمر أوكرانيا إن لم تقبل بشروط روسيا".

وأضافت المصادر، وفقًا للصحيفة، أن "الاجتماع شهد لحظات حادة، حيث ألقى ترامب خرائط الجبهات جانبًا، وأصرّ على أن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس بالكامل لصالح روسيا"، معتبرًا أن ذلك "الطريق الواقعي الوحيد لإنهاء الصراع".

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن ترامب كرّر مرارًا النقاط نفسها التي طرحها بوتين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في اليوم السابق للقاء، وهو ما "أثار قلق الحاضرين من تبنيه مواقف متطابقة مع الخطاب الروسي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين أن ترامب تبنّى العديد من حجج بوتين بشأن الحرب، حتى عندما تعارضت مع تصريحاته العلنية الأخيرة التي تحدث فيها عن "ضعف روسيا".

كما نقلت عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله إن "ترامب أبلغ زيلينسكي بأن بوتين قال له إن "الصراع مجرد عملية خاصة وليست حربًا""، مضيفًا أن عليه "قبول الصفقة المقترحة أو مواجهة الدمار الكامل".

وخلال الاجتماع نفسه، قال ترامب لزيلينسكي إنه يخسر الحرب، داعيًا إياه إلى الواقعية وإعادة النظر في خياراته.

وأشار المسؤولون الأوروبيون الذين تحدثوا للصحيفة إلى أن "القادة الأوروبيين غير متفائلين بشأن مآلات هذا المسار، لكنهم يتعاملون مع التطورات الجديدة بواقعية حذرة في ضوء التحولات الجارية في الموقف الأميركي".

