بوليفيا تنتخب رودريغو باز رئيسَا وتُنهي حكم اليسار الاشتراكي
2025-10-20 10:49
46

انتخب البوليفيون، يوم أمس الأحد (19 تشرين الأول 2025)، السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز رئيسًا للبلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة أنهت عقدين من حكم اليسار الاشتراكي.

وقال رئيس المحكمة الانتخابية العليا أوسكار هاسينتوفيل تعليقًا على تقدم باز على منافسه الرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كيروغا:" هذا الاتجاه لا يمكن عكس مساره".

من جهته، قال باز في أول تصريح له بعد صدور النتائج إن بوليفيا "تستعيد تدريجيًا مكانتها على الساحة الدولية".

وأضاف باز، والذي حصل على 54.6% من الأصوات بعد فرز 97.8% من بطاقات الاقتراع، بحسب المحكمة الانتخابية العليا: "يتعيّن علينا أن نفتح بوليفيا على العالم ونعيد إليها دورها".

احتفالات ودعوات

مع إعلان النتائج، امتلأت شوارع لاباز، والتي كانت شبه خالية حتى ذلك الحين، بأنصار الرئيس المنتخب على وقع أصوات المفرقعات. وقال منافسه خورخي "توتو" كيروغا، والذي أقر بهزيمته، في أحد فنادق لاباز :"اتصلت برودريغو باز بيريرا لتهنئته".

وفي حديثه لوسائل إعلام، دعا إدماند لارا نائب الرئيس المنتخب إلى "الوحدة والمصالحة بين البوليفيين".

وسيتولى باز السلطة في 8 تشرين الثاني المقبل خلفَا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي، والذي عزف عن الترشح بعد 5 سنوات في الحكم، شهدت أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ 4 عقود.

