تخليدًا للدماء الزاكية ووفاء للنهج الحسيني المقاوم أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة دير قانون النهر باحتفال تكريمي أقيم في حسينية الشهداء في البلدة، بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الحاج عبد الله قصير إلى جانب عوائل الشهداء وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

استهل الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمّ ألقى قصير كلمة قال فيها إنّ ما يقدّمه الشهداء لأمّتهم، يقدّمونه لأحبابهم الذين يتلقّون هذا النور ويتأثّرون به ويتفاعلون معه، فيزدادون إيمانًا ويزدادون صدقًا ويزدادون عزيمةً ويزدادون ثباتًا في طريق هؤلاء الشهداء.

ولفت إلى أنّ: "حماية هذا المجتمع من الحكومة بإثبات قدرتها على حماية شعبها ودفع العدوان المستمر واليومي عن القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية، فلا يمكن أن تطلب من المقاومة أن تتخلّى عن عنصر قوّة لديها، وأنت إلى الآن لم تُثبت جدارتك في حماية المواطنين وفي حماية الوطن وفي الدفاع عن أهل هذا الوطن!".

وختم قصير قائلًا: "إن بيئة المقاومة التي نعتزّ بها اليوم، هذه البيئة الشريفة الصادقة المعطاءة المضحية، والتي تقف بثباتٍ وشموخٍ أمام التحديات كلها، هي التي جسّدت هذا المعنى في أكثر من استحقاق، في الحضور المشهود له، والذي سجّل رسائل للداخل والخارج، سواء في الحفل السنوي للشهداء الأمناء العامين الثلاثة أم في الإضاءة والتجمّع الكبير الذي حصل هناك، والذي كان ردًّا على استفزاز قرار الحكومة بأن يُمنع هذا التجمع من أن يكون كبيرًا ومهيبًا".

