انطلقت، في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين (20 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، مراسم تشييع رئيس هيئة الاركان اليمنية الشهيد الجهادي الكبير الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري في ميدان السبعين وجامع الشعب، وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة غصّت بها الساحات والمداخل المؤدية إلى الميدان.

توافدت جموع المعزين، منذ ساعات الصباح الأولى، حاملين صور الشهيد ورايات المشروع القرآني، في مشهد مهيب يعبر عن وفاء اليمنيين لقائد عمل بجدّ على بناء القوات المسلحة وتعزيز قدرات الردع والدفاع عن فلسطين والأمة.

تدفقت الحشود القادمة من مختلف مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية إلى مداخل الميدان، وهي تحمل صور الشهيد وأعلام اليمن، فيما تتواصل الوفود الرسمية والشعبية والعشائرية والحزبية وصولًا إلى ساحات جامع الشعب وميدان السبعين.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الصلاة على جثمان الشهيد في جامع الشعب، ثم نقله إلى ميدان السبعين لإقامة مراسم التشييع الرسمية، قبل مواراته في الثرى إلى جوار الشهيد الرئيس صالح الصماد، في لفتة رمزية تعبّر عن وحدة القادة الشهداء في درب الجهاد والكرامة.

