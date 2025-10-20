أحيا حزب الله وعوائل الشهداء في منطقة جبل لبنان والشمال الذكرى السنوية الأولى للشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا في معركة أولي البأس، في مواجهة العدوان الصهيوني على لبنان.

الحصين

في بلدة الحصين الكسروانية، أقام حزب الله حفلًا تأبينيًا للشهيد السعيد رشيد أسعد في قاعة بلدية الحصين بحضور مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو وفعاليات اجتماعية وبلدية وعوائل الشهداء.

الشيخ عمرو أكد في كلمة له "ضرورة التمسك بنقاط قوة لبنان وعلى رأسها المقاومة وعدم التفريط بها خدمة للخارج".

وإذ لفت إلى خطورة ما يجري في المنطقة، سأل: :"كيف يطلب منا البعض أن نسلم سلاحنا في ظل ما يجري من حولنا من تحولات؟".

وختم الشيخ عمرو قائلًا: "في العقل الصهيوني لا يوجد أي مكان للأمان والسلام بل مشروعهم الوحيد هو "إسرائيل" الكبرى القائمة على القتل التدمير والإبادة الجماعية ".

الكورة

وشهدت بلدة بنهران في الكورة، بدورها إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد االسعيد أحمد حسن صالح والسنوية الرابعة لشهادة المجاهد محمد جمال تامر، حيث أقام حزب الله وعوائل الشهداء حفلًا تأبينًيا حضره عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح، النائب الثاني لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الدكتور ماهر حسين، فعاليات اجتماعية وبلدية وعوائل الشهداء.

كما أكد صالح في كلمة له أهمية التضامن الوطني لمواجهة التهديدات الصهيونية المتكرّرة على لبنان. وشدد على "ضرورة التمسك بخيار المقاومة والعلاقة المتينة بين الثنائي الوطني والتي أثبتت تجذرها ونجاحها في إفشال كلّ مشاريع الفتنة التي يريد افتعالها البعض في الداخل".

ورأى صالح أن "القرارات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة والتي كانت تريد أخذ البلد إلى الصدام الداخلي أفشلتها حكمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ورئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، داعيًا كلّ المكونات اللبنانية للتعالي عن صغائر الأمور والالتفات لهموم المواطنين لا سيما أهالي الجنوب والقرى الحدودية والبقاع والتفرغ لملف إعادة الإعمار والهموم المعيشية للمواطن اللبناني على امتداد الوطن".

الرويسات

وفي منطقة الرويسات في المتن الشمالي، أحيا حزب الله وعوائل الشهداء الذكرى السنوية للشهيد السعيد شيراز الجمل حيث تخلل الحفل التأبيني كلمة لعضو قيادة منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ شوقي زعيتر الذي أكد على "التمسك بخيار المقاومة والالتزام بنهج الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن ليبقى حرًا سيدًا ومستقلًا".

