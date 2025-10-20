خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-10-20 15:11
في مشهد من مشاهد الصمود والتحدي، وتأكيدًا على التمسّك بالأرض وإرادة الحياة، افتتحت بلدة ميس الجبل الحدودية مجمع المدارس الموقّت، صباح اليوم الاثنين (20 تشرين الأول 2025)، إيذانًا بانطلاق العام الدراسي، وبعد قُرابة الشهر من التجهيزات اللوجستية والإدارية والأمنية.

وقد وصل أكثر من 300 طالب في صفوف الابتدائي والثانوي والمهني إلى المجمع المؤلّف من 40 غرفة جاهزة حُوِّلت إلى صفوف للدراسة والإدارة ولوازمها.

مشاركة