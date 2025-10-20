خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الرئيس بري: برّاك أبلغ لبنان رفض "إسرائيل" للمبادرة الأميركية بشأن المسار التفاوضي

لبنان

حمادة: ستثبت الأيام أن المقاومة عصية على الانكسار
لبنان

حمادة: ستثبت الأيام أن المقاومة عصية على الانكسار

2025-10-20 17:40
28

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة، أن المقاومة قوية وثابتة، وستثبت الأيام أنها عصية على أن تكسر، على عكس ما يتوهم بعضهم.

وخلال  كلمة له في ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الشيخ حيدر مصطفى عساف، والذي أقيم في منزل ذويه في منطقة مشاريع القاع، بحضور علماء دين، وحشد من الفعاليات والأهالي، أشار حمادة إلى أننا أقوياء بانتمائنا إلى الحق، ولأن قضيتنا هي الأشرف والأوضح على مستوى العالم.

وتساءل حمادة عن معنى الانبطاح المعيب لبعض السياسيين أمام العدو "الإسرائيلي"؟، فيما لبنان يمتلك نقاط قوة، يستطيع أن يستثمرها، ويحصِّل مكاسب تعيد أرضه وتحرر أسراه وتردع عدوه.

وخلال احتفال في ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الشهيد المجاهد علي خضر حمادة، والذي أقيم في حسينية أبي الفضل العباس (ع) في الهرمل، بحضور مفتي الهرمل الشيخ علي طه، وعوائل الشهداء وفعاليات وحشد من الأهالي، أكد حمادة أن هذه المقاومة حكيمة وواعية، وترىسل الرسائل بذكاء وبثبات، ولعل من هذه الرسائل  تجمُّع أجيال السيد الكشفي الكبير الذي راسلنا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتُدرِجَه على أنه أكبر تجمع عالمي كشفي، برزت خلاله الدقة والتنظيم الذي يتمتع به هذا الجيل.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
التصدي الجوي لحزب الله خلال معركة أولي البأس
التصدي الجوي لحزب الله خلال معركة أولي البأس
لبنان منذ 13 دقيقة
الرئيس بري: برّاك أبلغ لبنان رفض
الرئيس بري: برّاك أبلغ لبنان رفض "إسرائيل" للمبادرة الأميركية بشأن المسار التفاوضي
لبنان منذ 33 دقيقة
حمادة: ستثبت الأيام أن المقاومة عصية على الانكسار
حمادة: ستثبت الأيام أن المقاومة عصية على الانكسار
لبنان منذ 36 دقيقة
يوميات أولي البأس | 20 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 20 تشرين الأول 2024
لبنان منذ 50 دقيقة
مقالات مرتبطة
التصدي الجوي لحزب الله خلال معركة أولي البأس
التصدي الجوي لحزب الله خلال معركة أولي البأس
لبنان منذ 13 دقيقة
الرئيس بري: برّاك أبلغ لبنان رفض
الرئيس بري: برّاك أبلغ لبنان رفض "إسرائيل" للمبادرة الأميركية بشأن المسار التفاوضي
لبنان منذ 33 دقيقة
حمادة: ستثبت الأيام أن المقاومة عصية على الانكسار
حمادة: ستثبت الأيام أن المقاومة عصية على الانكسار
لبنان منذ 36 دقيقة
يوميات أولي البأس | 20 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 20 تشرين الأول 2024
لبنان منذ 50 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة