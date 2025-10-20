أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة، أن المقاومة قوية وثابتة، وستثبت الأيام أنها عصية على أن تكسر، على عكس ما يتوهم بعضهم.

وخلال كلمة له في ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الشيخ حيدر مصطفى عساف، والذي أقيم في منزل ذويه في منطقة مشاريع القاع، بحضور علماء دين، وحشد من الفعاليات والأهالي، أشار حمادة إلى أننا أقوياء بانتمائنا إلى الحق، ولأن قضيتنا هي الأشرف والأوضح على مستوى العالم.

وتساءل حمادة عن معنى الانبطاح المعيب لبعض السياسيين أمام العدو "الإسرائيلي"؟، فيما لبنان يمتلك نقاط قوة، يستطيع أن يستثمرها، ويحصِّل مكاسب تعيد أرضه وتحرر أسراه وتردع عدوه.

وخلال احتفال في ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الشهيد المجاهد علي خضر حمادة، والذي أقيم في حسينية أبي الفضل العباس (ع) في الهرمل، بحضور مفتي الهرمل الشيخ علي طه، وعوائل الشهداء وفعاليات وحشد من الأهالي، أكد حمادة أن هذه المقاومة حكيمة وواعية، وترىسل الرسائل بذكاء وبثبات، ولعل من هذه الرسائل تجمُّع أجيال السيد الكشفي الكبير الذي راسلنا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتُدرِجَه على أنه أكبر تجمع عالمي كشفي، برزت خلاله الدقة والتنظيم الذي يتمتع به هذا الجيل.

