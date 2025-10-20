كشف رئيس مجلس النواب؛ نبيه بري، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ مسار التفاوض المقترح بين لبنان وكيان الاحتلال قد سقط بسبب رفض الكيان التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن.

وأوضح، أنّ الموفد الأميركي توم برّاك أبلغ لبنان "بشكل رسمي أن المبادرة (الأميركية) رفضتها "إسرائيل"، وبالتالي، لم يعد هناك من مسار دبلوماسي قائم، إلا العمل ضمن آلية لجنة الميكانيزم"، المعنية بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

ويشار إلى أنّ المقترح الأميركي يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات "الإسرائيلية" لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب "إسرائيلي" من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود ووضع ترتيبات أمنية.

ولفت الرئيس بري إلى أنّه "حصل تطور مهم في آلية عمل الميكانيزم، بعدما باتت تجتمع كل أسبوعين، خلافًا للمسار الذي اتبعته في السابق"، حيث كانت تعقد اجتماعات متقطعة ومتباعدة.

وشدد على أن لبنان متمسك "باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وهي الاتفاقية التي يفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم"، مشيرًا إلى أنها "الآلية المعتمدة حاليًا، ولا شيء سواها".

وأمام هذه التطورات، رفض الرئيس بري القول، إنه متشائم أو متفائل، قائلًا: "أنا متشائل"، في إشارة إلى مساحة مختلطة بين التشاؤم والتفاؤل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط".

