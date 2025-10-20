خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي التصدي الجوي لحزب الله خلال معركة أولي البأس

رياضة

إنجاز تاريخي.. المغرب يتوج بكأس العالم للشباب
رياضة

إنجاز تاريخي.. المغرب يتوج بكأس العالم للشباب

2025-10-20 17:51
8

حقق المنتخب المغربي تحت 20 عامًا، إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس العالم للشباب 2025، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول للمنتخب المغربي وكذلك الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ المشاركات العربية في بطولات كرة القدم المختلفة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وسجل اللاعب المغربي ياسر الزابيري هدفَي اللقاء في الشوط الأول، ليقود المغرب إلى أول لقب عالمي في تاريخهم، ويصبح هداف البطولة برصيد 5 أهداف. وقدّم المنتخب المغربي أداء منظمًا ومتماسكًا، ونجح في السيطرة على مجريات المباراة أمام منتخب أرجنتيني كان يسعى لحصد لقبه السابع.

الانتصار المغربي حظي بتغطية واسعة في الصحافة الأرجنتينية، حيث وصفت صحيفة "لا ناسيون" الفوز بأنه "تاريخي"، وأشارت صحيفة "كلارين" إلى أن المغرب تفوق بـ"حسم واضح"، في حين اعتبرت "انفوبيا" أن الأرجنتين "سقطت أمام منتخب مغربي منظم وفعّال".

وفي المغرب، عمّت الاحتفالات المدن الكبرى، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في فاس والدار البيضاء والرباط، حاملين الأعلام ومرددين شعارات الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز غير المسبوق.

ويُعد هذا اللقب العالمي تتويجًا لمسار تصاعدي لكرة القدم المغربية، التي أثبتت حضورها القوي في مختلف الفئات السنية، بعد إنجازات المنتخب الأول في كأس العالم 2022. وبهذا الفوز، يصبح المغرب ثاني منتخب أفريقي يحرز اللقب بعد غانا عام 2009.

الكلمات المفتاحية
المغرب افريقيا كرة القدم العالم العربي
إقرأ المزيد
المزيد
إنجاز تاريخي.. المغرب يتوج بكأس العالم للشباب
إنجاز تاريخي.. المغرب يتوج بكأس العالم للشباب
رياضة منذ 25 دقيقة
التسلل على أبواب تعديل جوهري في عالم كرة القدم
التسلل على أبواب تعديل جوهري في عالم كرة القدم
رياضة منذ 20 ساعة
بطولة لبنان: فوز النجمة على البرج والحكمة على الساحل
بطولة لبنان: فوز النجمة على البرج والحكمة على الساحل
رياضة منذ 22 ساعة
بطولة لبنان: فوز جويا على الراسينغ والأنصار على الصفاء 
بطولة لبنان: فوز جويا على الراسينغ والأنصار على الصفاء 
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
إنجاز تاريخي.. المغرب يتوج بكأس العالم للشباب
إنجاز تاريخي.. المغرب يتوج بكأس العالم للشباب
رياضة منذ 25 دقيقة
"اتحاد الصحافيين العرب" يعتزم تشكيل لجنة دولية لتقصي جرائم الاحتلال ضد الإعلام في غزة
عربي ودولي منذ 6 ساعات
حَسم مواجهات ملحق
حَسم مواجهات ملحق "المونديال".. تصنيف "فيفا": إسبانيا تتصدّر عالميًّا والمغرب عربيًّا
رياضة منذ يومين
فوز العهد على المبرة والعباسية على التضامن في افتتاح المرحلة الـ4 من دوري كرة القدم
فوز العهد على المبرة والعباسية على التضامن في افتتاح المرحلة الـ4 من دوري كرة القدم
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة