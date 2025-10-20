حقق المنتخب المغربي تحت 20 عامًا، إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس العالم للشباب 2025، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول للمنتخب المغربي وكذلك الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ المشاركات العربية في بطولات كرة القدم المختلفة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وسجل اللاعب المغربي ياسر الزابيري هدفَي اللقاء في الشوط الأول، ليقود المغرب إلى أول لقب عالمي في تاريخهم، ويصبح هداف البطولة برصيد 5 أهداف. وقدّم المنتخب المغربي أداء منظمًا ومتماسكًا، ونجح في السيطرة على مجريات المباراة أمام منتخب أرجنتيني كان يسعى لحصد لقبه السابع.

الانتصار المغربي حظي بتغطية واسعة في الصحافة الأرجنتينية، حيث وصفت صحيفة "لا ناسيون" الفوز بأنه "تاريخي"، وأشارت صحيفة "كلارين" إلى أن المغرب تفوق بـ"حسم واضح"، في حين اعتبرت "انفوبيا" أن الأرجنتين "سقطت أمام منتخب مغربي منظم وفعّال".

وفي المغرب، عمّت الاحتفالات المدن الكبرى، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في فاس والدار البيضاء والرباط، حاملين الأعلام ومرددين شعارات الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز غير المسبوق.

ويُعد هذا اللقب العالمي تتويجًا لمسار تصاعدي لكرة القدم المغربية، التي أثبتت حضورها القوي في مختلف الفئات السنية، بعد إنجازات المنتخب الأول في كأس العالم 2022. وبهذا الفوز، يصبح المغرب ثاني منتخب أفريقي يحرز اللقب بعد غانا عام 2009.

