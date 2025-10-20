نشر "مكتب إعلام الأسرى" الفلسطينيين قائمة تضمّ 85 أسيرًا فلسطينيًّا صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، توزّعت بين أوامر جديدة وتمديد فترات اعتقال مختلفة.

وقال المكتب، إنّ "الاحتلال يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، تحت ذريعة ما يُعرَف بـ"الملف السري" الذي يُستخدَم لتبرير احتجازهم دون تهمة أو محاكمة"، موضحًا أنّ "الأوامر الجديدة شملت أسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تراوحت مُدَد اعتقالهم بين شهرين و6 أشهر".

وأشار المكتب إلى أنّ "الاعتقال الإداري بات أداة يستخدمها الاحتلال لتقييد حرية مئات الفلسطينيين دون مسوّغ قانوني، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

