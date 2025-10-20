خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي إيران وروسيا تتواصلان على مستويات متعددة حول سورية والقضايا الثنائية

فلسطين

 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 
فلسطين

 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 

2025-10-20 21:34
35

نشر "مكتب إعلام الأسرى" الفلسطينيين قائمة تضمّ 85 أسيرًا فلسطينيًّا صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، توزّعت بين أوامر جديدة وتمديد فترات اعتقال مختلفة.

وقال المكتب، إنّ "الاحتلال يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، تحت ذريعة ما يُعرَف بـ"الملف السري" الذي يُستخدَم لتبرير احتجازهم دون تهمة أو محاكمة"، موضحًا أنّ "الأوامر الجديدة شملت أسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تراوحت مُدَد اعتقالهم بين شهرين و6 أشهر".

وأشار المكتب إلى أنّ "الاعتقال الإداري بات أداة يستخدمها الاحتلال لتقييد حرية مئات الفلسطينيين دون مسوّغ قانوني، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الأسرى جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 
 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 
فلسطين منذ 59 دقيقة
273 يومًا من العدوانِ على جنين.. شهداء ومداهماتٌ واعتقالات وتصدٍّ بطولي 
273 يومًا من العدوانِ على جنين.. شهداء ومداهماتٌ واعتقالات وتصدٍّ بطولي 
فلسطين منذ 9 ساعات
الاحتلال يقتحم في الضفة ويصادر عشرات الدونمات جنوب نابلس
الاحتلال يقتحم في الضفة ويصادر عشرات الدونمات جنوب نابلس
فلسطين منذ 11 ساعة
97 شهيدًا و230 مصابًا بخروقات الاحتلال منذ وقف الحرب في قطاع غزة
97 شهيدًا و230 مصابًا بخروقات الاحتلال منذ وقف الحرب في قطاع غزة
فلسطين منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 
 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 
فلسطين منذ 59 دقيقة
كممجي لـ
كممجي لـ"العهد": دعم لبنان المقاوم هو درس في التضحية وليس مجرد شعارات
خاص العهد منذ ساعتين
273 يومًا من العدوانِ على جنين.. شهداء ومداهماتٌ واعتقالات وتصدٍّ بطولي 
273 يومًا من العدوانِ على جنين.. شهداء ومداهماتٌ واعتقالات وتصدٍّ بطولي 
فلسطين منذ 9 ساعات
الاحتلال يقتحم في الضفة ويصادر عشرات الدونمات جنوب نابلس
الاحتلال يقتحم في الضفة ويصادر عشرات الدونمات جنوب نابلس
فلسطين منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة