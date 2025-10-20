التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سورية؛ ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني؛ عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، في خطوة تؤكد استمرار التنسيق بين البلدين في ملفات المنطقة الحساسة.

وأفادت وكالة إرنا، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، أعلن خلال مؤتمر صحفي عن زيارة المسؤول الروسي، مصرِّحًا بالآتي: "الاتصالات مع روسيا تتواصل على مستويات مختلفة، ونحن على تواصل مستمر وطبيعي مع أصدقائنا في المنطقة في ما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بأمن بلدنا بطريقة أو بأخرى".

وأشار بقائي إلى أن لقاء اليوم يندرج ضمن المشاورات المنتظمة بين إيران وروسيا، ليس فقط حول الملف السوري، بل أيضًا في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والقضية النووية. وأضاف أن الممثل الخاص الروسي التقى المسؤولين المعنيين داخل وزارة الخارجية وخارجها، لتعزيز التنسيق والتشاور حول هذه الملفات.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استمرار التعاون بين طهران وموسكو على صعيد السياسات الإقليمية والأمنية، بما يعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على قنوات اتصال منتظمة لمناقشة القضايا المشتركة.

