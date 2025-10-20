خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي تصيد البيانات.. التهديد الخفي في حياتنا الرقمية وطرق الوقاية منه

عربي ودولي

إيران وروسيا تتواصلان على مستويات متعددة حول سورية والقضايا الثنائية
عربي ودولي

إيران وروسيا تتواصلان على مستويات متعددة حول سورية والقضايا الثنائية

2025-10-20 21:37
30

التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سورية؛ ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني؛ عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، في خطوة تؤكد استمرار التنسيق بين البلدين في ملفات المنطقة الحساسة.

وأفادت وكالة إرنا، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، أعلن خلال مؤتمر صحفي عن زيارة المسؤول الروسي، مصرِّحًا بالآتي: "الاتصالات مع روسيا تتواصل على مستويات مختلفة، ونحن على تواصل مستمر وطبيعي مع أصدقائنا في المنطقة في ما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بأمن بلدنا بطريقة أو بأخرى".

وأشار بقائي إلى أن لقاء اليوم يندرج ضمن المشاورات المنتظمة بين إيران وروسيا، ليس فقط حول الملف السوري، بل أيضًا في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والقضية النووية. وأضاف أن الممثل الخاص الروسي التقى المسؤولين المعنيين داخل وزارة الخارجية وخارجها، لتعزيز التنسيق والتشاور حول هذه الملفات.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استمرار التعاون بين طهران وموسكو على صعيد السياسات الإقليمية والأمنية، بما يعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على قنوات اتصال منتظمة لمناقشة القضايا المشتركة.

الكلمات المفتاحية
سوريا روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران وروسيا تتواصلان على مستويات متعددة حول سورية والقضايا الثنائية
إيران وروسيا تتواصلان على مستويات متعددة حول سورية والقضايا الثنائية
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
تشييع رسمي وشعبي مهيب لرئيس هيئة الأركان اليمنية الشهيد الغماري في صنعاء
تشييع رسمي وشعبي مهيب لرئيس هيئة الأركان اليمنية الشهيد الغماري في صنعاء
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مراسم تشييع رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغماري
مراسم تشييع رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغماري
عربي ودولي منذ 9 ساعات
"اتحاد الصحافيين العرب" يعتزم تشكيل لجنة دولية لتقصي جرائم الاحتلال ضد الإعلام في غزة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
إيران وروسيا تتواصلان على مستويات متعددة حول سورية والقضايا الثنائية
إيران وروسيا تتواصلان على مستويات متعددة حول سورية والقضايا الثنائية
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
لاريجاني يستقبل نظيره العراقي: إيران تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة
لاريجاني يستقبل نظيره العراقي: إيران تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة
إيران منذ ساعتين
"إسرائيل" في سورية ولبنان: بين واقع الاحتلال وسيناريوهات المستقبل
مقالات منذ 5 ساعات
الإمام الخامنئي: أميركا هي الإرهاب
الإمام الخامنئي: أميركا هي الإرهاب
إيران منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة