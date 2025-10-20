خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
متحدث الدفاع الإيرانية: الصناعة الصاروخية نموذج لإبطال مفعول العقوبات في مجالات أخرى

2025-10-20 21:55
اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية؛ العميد رضا طلائي نيك، أنّ "تجربة الصناعة الصاروخية من شأنها أنْ تكون نموذجًا لإبطال مفعول العقوبات في المجالات الأخرى". 

وقال العميد طلائي نيك، للصحافيين على هامش مراسم تكريم علي رضا أفشار؛ أحد قادة الحرس الثوري، في طهران، إنّ "هذه الصناعة محلية وقائمة على المعرفة، وتُصنَّف ضمن مستوى القوى الصاروخية الكبرى في العالم"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأشار إلى أنّ "هذه القدرات تشكّل ميّزة هجومية إستراتيجية لقوة الردع والدفاع في جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الإيرانية: "العدو تلقّى ضربة قاسية من قدراتنا الصاروخية الهجومية خلال الحرب المفروضة الأخيرة التي استمرّت 12 يومًا".

وبيّن أنّه "برغم أكثر من 40 عامًا من العقوبات، تمكّنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إفشالها وبلوغ مستوى مرموق في مجال تصنيع الصواريخ".

