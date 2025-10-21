تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تحديد المناطق الصفراء، في قطاع غزة، لمنع سكانه من تجاوزها. وأظهر مقطع فيديو لجيش الاحتلال وهو يقوم بوضع مكعبات يفصل بين كل واحد منها عشرون مترًا، وهي تبعد عن شارع صلاح الدين مئات الأمتار.

هذا؛ وتابعت قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار؛ فأطلقت، في صباح اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2025) نيران المدفعية الثقيلة باتجاه شرق مدينة غزة. وفتحت النار صباحًا باتجاه شرق خان يونس في جنوب القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف للمُسيّرات فوق المنطقة. وفي وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة.

في غضون ذلك؛ سلمت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- جثمان أحد الأسرى الصهاينة لديها إلى الصليب الأحمر الدولي الذي قام بنقله، في ساعة متأخرة من الليل، إلى خارج حدود القطاع.

وفي سياق منفصل وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وصل إلى مستشفيات القطاع 57 شهيدًا؛ بينهم 12 انتشال و158 مصابًا خلال 24 ساعة. كما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68216 شهيدًا، و179361 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 80 فلسطينيًا وإصابة 303 آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. كما انتشل 426 جثمانًا لشهداء فلسطينيين ارتقوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

