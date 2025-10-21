خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي تكريم الشهيد الحاج حيدر شهلا في سحمر... وفاءٌ لعطاءٍ لا يُمحى

لبنان

وزير الصحة يُعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام 
لبنان

وزير الصحة يُعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام 

2025-10-21 11:51
73

برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، نظمت وزارة الصحة فعالية خاصة للتوعية على هشاشة العظام، حضرها حشد من وزراء الصحة السابقين والأطباء، وذلك في قاعة الوزارة.

وفي كلمة له، أعلن الوزير ناصر الدين الحادي والعشرين من تشرين الأول من كل عام يومًا وطنيًا لهشاشة العظام، مؤكدًا أنه سيكون نقطة انطلاق نحو خطة وطنية شاملة للوقاية والعلاج بالتعاون مع الوزارات والجامعات والجهات الضامنة.

كما أعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام التي تضم خبراء واختصاصيين برئاسة د. غادة الحاج فليحان، والتي ستتولى مهام عدة أبرزها: تقدمة المشورة التقنية والتشاور مع الهيئات العلمية، والإسهام في وضع خطط وطنية للوقاية والتشخيص المبكر والعلاج، مشددًا على تنفيذ الوزارة مهامها في تغطية تكاليف العلاج بالتعاون مع الجهات الضامنة.

كما شكر ناصر الدين الوزراء السابقين؛ لا سيما الوزير حمد حسن والوزير محمد جواد خليفة والوزير فراس الأبيض وغيرهم، على عملهم الدؤوب ولا سيّما أنهم عملوا في ظروف صعبة مرت بها البلاد، مؤكدًا أنه سيكمل المهمة على مبدأ الاستمرارية لما يصب في مصلحة اللبنانيين أجمع.

وتطرق وزير الصحة الى الجانب الصحي لهشاشة العظام وآثارها، شارحًا آليات التعاون بين الوزارة والمستشفيات لمساعدة المرضى.

بدورها، الأستاذة في الطب والمديرة المؤسسة لبرنامج الباحثين في العلوم الصحية ورئيسة اللجنة الوطنية لاستقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام د. غادة الحاج فليحان استعرضت انجازات اللجنة في معالجة حالات مختلفة، مشيرة الى تطوّر عمل المؤسسة على الرغم من الظروف المادية والاقتصادية والصحية الصعبة كلها التي مرّ بها لبنان.

واختتمت الندوة بمداخلات وكلمات لأطباء ومتخصّصين في المجال نفسه، عن آثار هشاشة العظام وسبل الوقاية منها.

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة اللبنانية ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
تكريم الشهيد الحاج حيدر شهلا في سحمر... وفاءٌ لعطاءٍ لا يُمحى
تكريم الشهيد الحاج حيدر شهلا في سحمر... وفاءٌ لعطاءٍ لا يُمحى
لبنان منذ ساعتين
وزير الصحة يُعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام 
وزير الصحة يُعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام 
لبنان منذ ساعتين
مسؤول منطقة جبل عامل الأولى: لن نُقيم سلامًا العدو مهما بلغت التحديات
مسؤول منطقة جبل عامل الأولى: لن نُقيم سلامًا العدو مهما بلغت التحديات
لبنان منذ 3 ساعات
فنيش: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
فنيش: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير الصحة يُعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام 
وزير الصحة يُعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام 
لبنان منذ ساعتين
وزير الصحة يطلق الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
وزير الصحة يطلق الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
لبنان منذ 18 ساعة
وزير الصحة: إعادة السماح لـ
وزير الصحة: إعادة السماح لـ "تنورين" بإنتاج وتوزيع مياه الشرب بعد التزامها الشروط
لبنان منذ يومين
ناصر الدين: للالتزام ببنود البيان الوزاري المتعلقة باحترام سيادة لبنان وإعادة الإعمار
ناصر الدين: للالتزام ببنود البيان الوزاري المتعلقة باحترام سيادة لبنان وإعادة الإعمار
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة