برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، نظمت وزارة الصحة فعالية خاصة للتوعية على هشاشة العظام، حضرها حشد من وزراء الصحة السابقين والأطباء، وذلك في قاعة الوزارة.

وفي كلمة له، أعلن الوزير ناصر الدين الحادي والعشرين من تشرين الأول من كل عام يومًا وطنيًا لهشاشة العظام، مؤكدًا أنه سيكون نقطة انطلاق نحو خطة وطنية شاملة للوقاية والعلاج بالتعاون مع الوزارات والجامعات والجهات الضامنة.

كما أعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام التي تضم خبراء واختصاصيين برئاسة د. غادة الحاج فليحان، والتي ستتولى مهام عدة أبرزها: تقدمة المشورة التقنية والتشاور مع الهيئات العلمية، والإسهام في وضع خطط وطنية للوقاية والتشخيص المبكر والعلاج، مشددًا على تنفيذ الوزارة مهامها في تغطية تكاليف العلاج بالتعاون مع الجهات الضامنة.

كما شكر ناصر الدين الوزراء السابقين؛ لا سيما الوزير حمد حسن والوزير محمد جواد خليفة والوزير فراس الأبيض وغيرهم، على عملهم الدؤوب ولا سيّما أنهم عملوا في ظروف صعبة مرت بها البلاد، مؤكدًا أنه سيكمل المهمة على مبدأ الاستمرارية لما يصب في مصلحة اللبنانيين أجمع.

وتطرق وزير الصحة الى الجانب الصحي لهشاشة العظام وآثارها، شارحًا آليات التعاون بين الوزارة والمستشفيات لمساعدة المرضى.

بدورها، الأستاذة في الطب والمديرة المؤسسة لبرنامج الباحثين في العلوم الصحية ورئيسة اللجنة الوطنية لاستقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام د. غادة الحاج فليحان استعرضت انجازات اللجنة في معالجة حالات مختلفة، مشيرة الى تطوّر عمل المؤسسة على الرغم من الظروف المادية والاقتصادية والصحية الصعبة كلها التي مرّ بها لبنان.

واختتمت الندوة بمداخلات وكلمات لأطباء ومتخصّصين في المجال نفسه، عن آثار هشاشة العظام وسبل الوقاية منها.

