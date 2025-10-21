خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي فرنسا: ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة سجنه لـ5 سنوات 

عين على العدو

لضمان عدم استئناف نتنياهو الحرب.. نائب الرئيس الأميركي في الكيان
عين على العدو

لضمان عدم استئناف نتنياهو الحرب.. نائب الرئيس الأميركي في الكيان

2025-10-21 12:14
41

يصل نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس خلال ساعات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقود مهمّة دبلوماسية وُصفت بأنها "حاسمة"، وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

"نيويورك تايمز" أفادت بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار البارز جاريد كوشنر، سيرافقان فانس في زيارته إلى "إسرائيل" في مسعى للحدّ من التصعيد وضمان التزام "تل أبيب" بوقف إطلاق النار في غزّة.

ومن المتوقع أن يسعى فانس إلى الحفاظ على استقرار صفقة تبادل الأسرى ومنع تدهور الوضع الأمني مجددًا في المنطقة، كما أفادت الصحيفة. 

ونقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض تحدث بشكل غير رسمي، قوله: "إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد بأن قيادة حركة حماس مستعدة لمواصلة المفاوضات بحسن نية"، مضيفًا بأن "الرئيس ترامب يرى أن الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل جنود "إسرائيليين" نفذته جهة هامشية داخل الحركة، ولا يعكس سياسة القيادة المركزية لحماس"، على حدّ تعبيره.

يأتي هذا بينما تحدّثت مصادر رفيعة في إدارة الرئيس الأميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" عن أن هناك قلقًا متزايدًا في واشنطن من احتمال أن يعيد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إطلاق هجوم واسع النطاق ضدّ حركة حماس في قطاع غزّة.

"نيويورك تايمز" أشارت إلى أن الإستراتيجية الحالية لإدارة ترامب تتركز على منع نتنياهو من العودة إلى عملية عسكرية شاملة في غزّة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني دونالد ترامب العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
بوخبوط يكشف عن فوضى في خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال
بوخبوط يكشف عن فوضى في خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال
عين على العدو منذ 8 دقائق
تغييرات عسكرية مصرية تُقلق العدو
تغييرات عسكرية مصرية تُقلق العدو
عين على العدو منذ 48 دقيقة
شركة IDE
شركة IDE "الإسرائيلية" تقيم شراكات مع دول عربية وإسلامية
عين على العدو منذ ساعة
تحليل
تحليل "إسرائيلي": استمرار صفقة غزّة غير واضح 
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
مختبر
مختبر "السيادة" في لبنان: هزُلت! 
نقاط على الحروف منذ 3 دقائق
بوخبوط يكشف عن فوضى في خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال
بوخبوط يكشف عن فوضى في خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال
عين على العدو منذ 8 دقائق
تغييرات عسكرية مصرية تُقلق العدو
تغييرات عسكرية مصرية تُقلق العدو
عين على العدو منذ 48 دقيقة
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
فلسطين منذ 54 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة