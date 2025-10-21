أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة، وهي تكفي سكان القطاع من المواد الغذائية لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح أبو حسنة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن "ما سُمح بدخوله هو عدد محدود من الشاحنات التي تحمل مواد تجارية. وأضاف أن 95% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية ولا يملكون القدرة على شراء هذه المواد.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء أمس الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.

وأوضح المكتب، في بيان، له اليوم أن القوافل الإنسانية تضمنت 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة، في ظل النقص الحاد في هذه المواد التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى "أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يوميًا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في غزة".

وأكد المكتب أن "هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية"، مشددًا على أن القطاع بحاجة ماسّة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

كما أكد استعداد الجهات الحكومية لمواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع المحافظات والمرافق الحيوية ولصالح أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.

