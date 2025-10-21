خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي قائد الحرس الثوري: سنرد بشكل أقوى إذا اعتُدي على بلادنا وسنجعل العدوّ يعيش في الجحيم

فلسطين

رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
فلسطين

رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته

2025-10-21 15:06
78

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزّة ووفدها المفاوض خليل الحيّة، التزام الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمضي في اتفاق وقف الحرب على قطاع غزّة حتّى النهاية، مشددًا على أن الإرادة الدولية والتظاهرة التي حدثت في مصر ترعى هذا الاتفاق وتضمن صموده.

وتوجّه الحيّة، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بـ"التحية إلى الشعب الفلسطيني، خاصة سكان غزّة، الذين صبروا وثبتوا رغم قصف حمم براكين المتفجرات والصواريخ".

وقال: "نحن والفصائل الفلسطينية ملتزمون به، لأننا نرى فيه كلّ الخير بانتهاء هذه الحرب، وأن يعود الشعب بطمأنينة كباقي شعوب العالم، مضيا: كلنا يقين وتصميم وعزم على المضي في هذا الاتفاق حتّى نهايته".

وعبّر الحيّة عن تقديره لـ"جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا"، مشدّدًا على أن "الإرادة الدولية والتظاهرة الكبرى التي رعتها مصر والرئيس السيسي وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي الضمانة أن الحرب في غزّة قد انتهت".

وأشار إلى جدية الحركة في استخراج وتسليم كلّ جثامين الأموات من الأسرى الصهاينة لدى حركة حماس، كما ورد في الاتفاق، وقال: "ليس لنا أي مطمح أو رغبة في أن يبقى أحد، ليعود جثامينهم إلى ذويهم، ويعود شهداؤنا إلى ذويهم أيضًا".

ونبّه الحيّة إلى وجود صعوبة بالغة في تسليم جميع الجثامين "لتغيّر طبيعة الأرض ووجود بعضها تحت الركام"، وهو ما يتطلب "وقتًا ومعدات كبيرة"، لكنّه أكد مواصلة الجهود حتّى إنهاء هذا الملف كاملًا.

وعبّر القيادي الفلسطيني عن أمله في زيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزّة وأن تفي بحاجة الناس، داعيًا الوسطاء إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات، خاصة في شق الإيواء والمستلزمات الطبية قبيل فصل الشتاء.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
فلسطين منذ 3 ساعات
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 
فلسطين منذ 7 ساعات
 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 
 الاحتلال يصدر أوامر اعتقال جديدة وتمديد اعتقال بحق 85 فلسطينيًّا 
فلسطين منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
فلسطين منذ 3 ساعات
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
شركة IDE
شركة IDE "الإسرائيلية" تقيم شراكات مع دول عربية وإسلامية
عين على العدو منذ 5 ساعات
تحليل
تحليل "إسرائيلي": استمرار صفقة غزّة غير واضح 
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة