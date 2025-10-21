أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزّة ووفدها المفاوض خليل الحيّة، التزام الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمضي في اتفاق وقف الحرب على قطاع غزّة حتّى النهاية، مشددًا على أن الإرادة الدولية والتظاهرة التي حدثت في مصر ترعى هذا الاتفاق وتضمن صموده.

وتوجّه الحيّة، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بـ"التحية إلى الشعب الفلسطيني، خاصة سكان غزّة، الذين صبروا وثبتوا رغم قصف حمم براكين المتفجرات والصواريخ".

وقال: "نحن والفصائل الفلسطينية ملتزمون به، لأننا نرى فيه كلّ الخير بانتهاء هذه الحرب، وأن يعود الشعب بطمأنينة كباقي شعوب العالم، مضيا: كلنا يقين وتصميم وعزم على المضي في هذا الاتفاق حتّى نهايته".

وعبّر الحيّة عن تقديره لـ"جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا"، مشدّدًا على أن "الإرادة الدولية والتظاهرة الكبرى التي رعتها مصر والرئيس السيسي وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي الضمانة أن الحرب في غزّة قد انتهت".

وأشار إلى جدية الحركة في استخراج وتسليم كلّ جثامين الأموات من الأسرى الصهاينة لدى حركة حماس، كما ورد في الاتفاق، وقال: "ليس لنا أي مطمح أو رغبة في أن يبقى أحد، ليعود جثامينهم إلى ذويهم، ويعود شهداؤنا إلى ذويهم أيضًا".

ونبّه الحيّة إلى وجود صعوبة بالغة في تسليم جميع الجثامين "لتغيّر طبيعة الأرض ووجود بعضها تحت الركام"، وهو ما يتطلب "وقتًا ومعدات كبيرة"، لكنّه أكد مواصلة الجهود حتّى إنهاء هذا الملف كاملًا.

وعبّر القيادي الفلسطيني عن أمله في زيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزّة وأن تفي بحاجة الناس، داعيًا الوسطاء إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات، خاصة في شق الإيواء والمستلزمات الطبية قبيل فصل الشتاء.

